Nominaci českých hokejistů pro Švédské hry doplnil ze sparťanů jen Řepík

V úvahách kouče Josefa Jandače o rozšíření kádru reprezentace pro třetí díl Euro Hockey Tour figurovali i další forvard Petr Vrána či Dominik Uher. Nakonec po telefonické domluvě s trenérem Sparty a zároveň svým asistentem Jiřím Kalousem dodatečně nominoval jen Řepíka.

Jandač už při pondělním srazu v Praze s povoláním Řepíka najisto počítal. „Postupně nabírá formu, má málo zápasů v soutěži, není nijak extra přetížený a po té žloutence a zranění už nabírá obrátky. Má dobrý fyzický fond. Jeho bychom určitě chtěli vidět,“ řekl Jandač. Řepík se na konci prosince vrátil do hry po zranění ramena.

U Vrány už Jandač dopředu avizoval, že se rozhodne podle jeho zdravotního stavu. „Má nějaké zdravotní problémy, takže uvidíme, jak na tom bude. V případě, že by se ještě něco stalo, tak máme v záloze ještě Dominika Uhra,“ uvedl v pondělí Jandač. Vrána nakonec bude chybět a debutu v reprezentaci se nedočká ani Uher.

V kádru je v současné době 24 hráčů, ale třetí brankář Patrik Bartošák z Vítkovic se po středečním tréninku odpojí od týmu a do Švédska nepocestuje.

Český tým bude ještě ve středu dopoledne trénovat v Praze a odpoledne odletí do Göteborgu, kde se připojí Kalous s Řepíkem. Do turnaje vstoupí Češi ve čtvrtek od 19:15 proti domácímu Švédsku. V sobotu v poledne se utkají s Finskem a v neděli ve stejném čase s Ruskem. Řepík by měl nastoupit poprvé až o víkendu.