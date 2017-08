Chomutovský kapitán Vondrka po návratu: Byl jsem zralý na kapačku

Vondrka podal v létě výpověď ze smlouvy, ale vedení extraligového klubu mu včas dlužné peníze doplatilo. O budoucnosti nejlepšího hráče loňského ročníku elitní soutěže se ještě rokuje. „Srovnali jsme se a teď se bavíme, co dál. Rozlouskne se to co nejdřív,“ ujistil Vondrka. „Až to bude, tak to bude.“

Spoluhráči trnou, zda jejich vůdce nezmizí. Loni Pirátům pomohl k historickému semifinále. „Ztratit ho, bylo by to zlé. Já i ostatní si s ním dobře rozumíme, je správný lídr. Potáhne nás, když nás potáhnout má, ale je taky pokorný a tichý. I já mu říkal, ať zůstane,“ prosil ho útočník Dávid Skokan.

Detaily dalšího působení Vondrky řeší majitelé a vedení klubu. Trenéři jsou optimisté. „Myslím, že není důvod, proč by tu nehrál. Stoprocentně s ním jako trenéři počítáme. Je náš klíčový hráč a nedokážu si představit, že by tady nepokračoval,“ uvedl asistent Jan Šťastný.

Vondrka má v nohách teprve tři zápasy.

„Minulý pátek jsem zažil křest ohněm, když jsme hráli proti těm bláznům z Oulu, kde jsem dřív chvíli působil. Trošku jsem s Ivánkem Humlem zavzpomínal na staré časy. Finové bruslili jak blázni. Po zápase jsem si říkal, co budu dělat, že nemám žádnou fyzičku. Ale už je to v pohodě a myslím, že do startu extraligy bude všechno ideálně načasované,“ nebojí se křídlo, které za Piráty ve dvou sezonách nasbíralo 86 bodů ve 115 utkáních.

Jestli za ně přidá další, to už bude brzy vědět. „Zatím jednáme a vážně to nechci komentovat. Na něčem jsme se domluvili, proto můžu přípravu hrát,“ podotkl.

Nejistota ho nestresuje: „Žiju realitou. V tuhle chvíli jsem rád, že můžu být součástí zápasů, to je něco jiného než trénovat. Pomůžu klukům, dostanu se do zápasového tempa. Nad ničím jiným nepřemýšlím.“