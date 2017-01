Potopil Rusy a okouzlil hokejový svět. Teď Granlund dobývá NHL

Jak roky plynuly a Granlund stále zůstával i přes spoustu poskytnutého prostoru na ledové ploše jen pěšákem, docházela příznivcům Wild trpělivost.

Rozčílení blogeři právem psali: v sezoně 2016/2017 má drobný blonďák se čtyřiašedesátkou na zádech poslední šanci, jinak bude americkým klubem odepsán. Přišel nový trenér, talentovaní spoluhráči zase o rok dozráli. Co více by Granlund, hokejový ekvilibrista, ještě chtěl?

Sám si uvědomoval, o co bude v aktuálním ročníku hrát. v létě mu skončí dvouletá smlouva. Bídné výkony by jej nejspíše navždy odsoudily k roli přidavače. On ale byl vždycky stavbyvedoucím.

Tahounem byl ve finské Liize, v mládežnických reprezentacích a postupně i v seniorském národním týmu. Jen NHL si i přes mentorství od finské legendy Teemu Selänneho i klubového spoluhráče Mikka Koiva dlouho nemohl podmanit. Nyní už to neplatí.

Z Granlunda je hvězda. Se 40 body se drží v elitní třicítce ligové produktivity, 29 nahrávek z něj dělá 11. nejlepšího tvůrce hry v zámořské soutěži.



Nejproduktivnější Finové v NHL: 1. Mikael Granlund, 47 zápasů, 40 bodů (11+29)

2. Patrik Laine, 43 zápasů, 38 bodů (21+17)

3. Mikko Koivu, 46 zápasů, 34 bodů (14+20)

4. Valtteri Filppula, 47 zápasů, 32 bodů (7+25)

5. Rasmus Ristolainen, 47 zápasů, 28 bodů (3+25)

Od prosince je k nezastavení, za 25 zápasů posbíral 26 bodů a 19 plusů do statistiky +/-. Lepší hráče za toto období byste napočítali na prstech jedné ruky. Jako generál řídí přesilové hry, častěji se odvažuje střílet.

„Vymýšlí spoustu akcí, jeho chytré pasy často vychází,“ všímá si Bruce Boudreau, nový kouč Wild, který z defenzivních specialistů stvořil ofenzivní mašinu a jeden z nejlepších týmů National Hockey League.

Boudreau stojí také za vznikem formace ve složení Zucker-Koivu-Granlund. Koivu hlavně brání, Granlund vymýšlí smělé nahrávky a rychlonohý Američan Jason Zucker pohledné akce zakončuje. Souhra mazaného asistenta a nekompromisního střelce patří k novým hitům NHL.

„Vše se ale odvíjí od bránění, tam naše práce začíná,“ tvrdí Granlund, ve čtyřiadvaceti letech dokonalý příklad anglického spojení „late bloomer“. Tím v zámoří označují hráče, kteří naplno prorazí až po čtyřech, pěti letech.



Jak je na tom Markus? Markus Granlund, Mikaelův o rok mladší bratr, loni na jaře změnil působiště, z Calgary odešel do Vancouveru. U Canucks v aktuální sezóně nasbíral 19 bodů. S 11 góly potvrzuje, že raději střílí, než nahrává.

Plachý Fin byl vždy šikovný, jeho kličky a geniální pasy mu pomohly v roce 2010 k devátému místu na draftu. Jenže mu chyběla síla, skauti upozorňovali i na slabší bruslení. Cesta mezi hvězdy pro něj měla být nelehká.

Minnesota mu ale věřila a Granlund dřel. Se Selännem piloval bruslení, poctivě makal v posilovně, učil se lépe zvládat vhazování. Potřeboval už jediné: povolit opratě dlouhá léta neatraktivního herního stylu Wild.

Ta po dlouhém čekání nabrala jasný směr, Granlund je produktivním hráčem v NHL. Časy, kdy paběrkoval a jeho budoucnost byla nejistá, jsou zřejmě navždy pryč.

Postaral se o to Boudreau, který si Granlunda rychle oblíbil. Nebojí se mu ale i vytknout jisté nedostatky. „S pukem se občas až moc mazlí,“ vytýká mu zlozvyk, který staršího z hokejových bratří provází celou kariéru.

K dokonalosti chybí jediné: diváci stále doufají, že jim Granlund předvede „ilmaveivi“.