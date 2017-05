Plzeňští hokejisté posilují útok, ze Švédska se vrátil Gulaš

„Podařilo se nám dotáhnout jednání do konce. Milan Gulaš je pro nás strašně důležitý hráč. Byli jsme v kontaktu už v sezoně, kde proběhlo první oťukávání, a nyní jsme se dohodli na tříletém kontraktu,“ řekl sportovní manažer a trenér Plzně Tomáš Vlasák.

Gulaš hrál za Indiány v sezoně 2012/13 po příchodu z Českých Budějovic a ve 44 zápasech si připsal 55 bodů za 27 branek a 28 asistencí. Na závěr ročníku odešel do Magnitogorsku do KHL, odkud v listopadu 2013 přestoupil do Färjestadu.

„S Ondrou Kratěnou a Petrem Kadlecem by měli být lídry týmu na ledě i v kabině. Jak ho známe, tak čekáme bodový přísun. Ve Švédsku hrál skvěle, patřil každý rok k lídrům v bodování a prosadit se takto není vůbec lehké,“ připojil Vlasák.

V uplynulé sezoně si Gulaš připsal v 54 zápasech včetně play off 34 bodů za 11 branek a 23 asistencí. Celkem ve švédské lize zaznamenal ve 207 duelech 157 bodů za 67 gólů a 90 přihrávek. V KHL předtím nasbíral v 33 utkáních deset bodů za šest gólů a čtyři asistence.

„Věříme, že je to ten pravý hráč, který by měl být lídrem. Takových hráčů, jako je Milan, mnoho není, proto jsme jej chtěli do týmu získat,“ prohlásil Vlasák.

V extralize, kde hrál i za Kladno, má Gulaš na kontě 390 utkání a 225 bodů za 108 branek a 117 asistencí. Sehrál také 41 zápasů za českou reprezentaci a vstřelil tři góly.

K plzeňskému týmu se Gulaš připojí až v létě před přípravou na ledě. „Milan se připravuje už několik let individuálně. Ve Švédsku vyhrával v posledních letech fyzické testy, takže nemáme o jeho přípravu vůbec strach,“ dodal Vlasák.