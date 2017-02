Ve Varech nesmíme hrát jako kaskadéři, říká pardubický kouč Holaň

Petr Čáslava, jenž má po hrubém faulu chomutovského Flemminga silný otřes mozku a zlomený nos, se občas zastaví za spoluhráči z Dynama v kabině. Tam je krátce povzbudit může, ale na ledě jim bude ještě drahnou chvíli chybět. Na marodce zůstává rovněž nedávný reprezentant David Tomášek - a nově na ní přibyl také Tomáš Rolinek.

Absence kapitána týmu a jeho pravděpodobně nejužitečnějšího hráče je pro těžce zkoušené Pardubice před zápasem s Vary, podle všeho jedním z protivníků v blížící se extraligové baráži, další krutou ranou.

„Dvakrát nebo třikrát nevyléčil důsledně chřipku a teď se to na něj nakupilo,“ vysvětluje trenér Dynama Miloš Holaň.

Ten proto nyní hodlá vyhlášeného dříče Rolinka šetřit. „Dáme mu klid, a až bude fit, tak se vrátí do tréninkového procesu. Věřím, že pak bude moci hrát bez přestávky až do konce sezony,“ přeje si kouč.

Sestavu na Vary bude finalizovat při pátečním ranním rozbruslení. Mohlo by se zdát, že v lázeňském městě vlastně o moc nepůjde, ale to by byl omyl. Pardubicím se stále nedaří přepnout na aspoň částečně vítězný mód, což před play-out a baráží nutně potřebují. Pokud by navíc coby třináctý tým tabulky prohrály, prohodí si s posledními čtrnáctými Vary pozici. Bodů mají oba celky stejně, jenom 42 (první Liberec jich posbíral už 99).

„S Energií se do konce sezony potkáme ještě sedmkrát. Každý zápas chceme vyhrát, je to důležité pro psychiku hráčů,“ zdůrazňuje Holaň. Zároveň upozorňuje, že si jeho svěřenci musejí hledět stanovených taktických pokynů.

„Nesmíme jít do utkání jako kaskadéři, ale hrát to, co si řekneme,“ burcuje trenér Pardubic. A připomíná nedělní domácí mač s Mladou Boleslaví, který Východočeši prohráli 3:6.

„Hrajeme dobře první a třetí třetinu, ale druhou ne. Proč zrovna ji vypustíme?“ klade si Holaň řečnickou otázku. „V ní jsme udělali obrovské množství chyb a to mě trápí. Od 1. do 60. minuty by výkonnost měla být úplně stejná,“ konstatuje.

V mužstvu se snaží nastolit kázeň před vlastní brankou, což se zdá být tak trochu nadlidským úkolem. Tedy minimálně v extraligových utkáních - v tréninku by to šlo.

„V zápasech hráči musejí improvizovat,“ srovnává Holaň. „Základem je zužovat prostor před brankou, kde padá nejvíc gólů. Nesmíme být tak snadno prostupní - pak nebudeme dostávat branky ve hře pět na pět. Je to i o osobní statečnosti, o zablokování střel,“ podotýká trenér pardubických hokejistů.