Pardubický kouč Holaň po baráži: Pomohli nám i ti, kteří nám nepřáli

Jak se cítíte po výhře a udržení extraligy?

Cítím obrovskou úlevu, obrovskou. Nechci to zveličovat, ale snad mohu říct, že mise byla splněna. Když mi před třemi měsíci volal Dušan (Salfický, sportovní manažer pardubického klubu), sdělil mi jediný cíl - zachránit extraligu. Nějaké kdyby, proč a další výmluvy neexistují, prostě jsme to zachránili. Čeká nás samozřejmě spousta práce, ale ať si to dneska hráči užijí. Nikdy už bych jim podobnou zkušenost nepřál, byl to neskutečný stres. Zodpovědnost, která ležela na všech členech týmu, byla šílená.

Co jste si uvědomil během těch tří měsíců u klubu?

Pocítil jsem tu tradici, kterou hokej v Pardubicích hokej. A podporu fanoušků... neříkám, že to jsou jenom Pardubáci, možná jsou to příznivci Dynama z celé republiky. Ti hráči by měli vědět, že tady se hraje za zásluhy, že tu nejsou odložení nepotřební hokejisté z jiných týmů. Hráči by měli být hrdí na to, že hrají za Pardubice.

V tom jim možná šli příkladem zkušené pardubické stálice...

Martin Růžička, Péťa Čáslava, Tomáš Rolinek... přál bych všem koučům, aby takové hráče mohli trénovat. Ale nemohu vyzdvihovat jen individuality, je to kolektivní sport. A já chci poděkovat všem. Kluci ukázali hlavně v posledním zápase svůj charakter. Za to klobouk dolů.

Kdy vám bylo během pardubického angažmá nejhůř?

Neřekl bych, že mi někdy bylo nejhůř. Snažil jsem se zachovat chladnou hlavu. Trenér může podle mě ovlivnit tak 30 procent výkonu týmu. Pořád jsem hráčům věřil, snažil se jim nalévat nějaké sebevědomí, i když je to někdy hrozně těžké. Ti kluci si během sezony prošli neskutečnými trablemi. Dvakrát výměna trenéra, mnoho hráčských přesunů...

V závěru sezony se vám navíc příliš nevěřilo...

V play-out nás všichni zatracovali, i odborníci. Takže jsme možná vyhráli i kvůli těm, kteří nám nepřáli, a těch je také dost. Bylo spousta lidí, kteří nám nevěřili a plivali po nás. Proto jsem se vždy snažil zdržet komentářů k ostatním mužstvům a soustředit se jen na náš tým.

Je po udržení extraligy co slavit?

Napůl. Dnes určitě, protože jak jsem řekl, za ten měsíc to bylo šílené vypětí. Jen ať se hráči uvolní a oslaví to. Oni si to uhráli, jsou borci, že to dokázali. Ale pro mě už zítra začíná nová sezona a mám plnou hlavu toho, co bude.

Co se musí v Pardubicích změnit, aby se tým vzepřel klesavé tendenci?

Hodně věcí, určitě kádr. Jak jsem řekl, zítra začínáme pracovat nanovo. Takže dneska nechci pod vlivem emocí cokoliv vyvozovat, něco, co bude třeba zítra úplně jinak. Ještě jednou gratuluji klukům, svůj cíl splnili. Doufám, že už si tím nikdy v kariéře nebudou muset projít.