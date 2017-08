Pardubický Holaň má radost: Všichni ukázali, že se s nimi můžu počítat

Ačkoliv se pardubický trenérský štáb vracel z města pod Bílou věží s pozitivními poznámkami, jedna věc byla jasná už před startem. Klub si nemůže ponechat všechny hráče, kteří usilují o to, aby za 32 dní vyjeli na led k zahajovacímu utkání extraligy.

„Kluky musím pochválit za ochotu dřít za Pardubice. Turnaj odehráli ve vysokém tempu, obětavosti a soudržnosti. Mančaft šlapal jako kolektiv a z toho mám radost,“ prohlásil pro klubový web kouč Dynama Miloš Holaň.

Spolu se svými asistenty otestoval červenobílé borce proti pražské Spartě, výběru Jižní Koreji a na závěr proti hradeckým rivalům. Některé chtěl trenérský triumvirát vidět v zápřahu každý den.

„Hráči, kteří tu byli na zkoušku, se příležitosti chopili velmi dobře. Jsem rád, že k tomu přistoupili poctivě a ukázali, že se s nimi může počítat, byť se třeba do kádru nyní nedostali,“ zmínil Holaň.

Jednoho „červíka“, nicméně v kladném významu, trenérům mohl do hlavy nasadit gólman Martin Růžička. Sice odchytal dva zápasy, z nichž Dynamo ani jeden nevyhrálo, ovšem pardubický odchovanec prokázal, že parťák Ondřej Kacetl nemusí mít předpokládaný post jedničky zaručený.

„Oba byli vynikající. Růža byl proti Hradci téměř stoprocentní a velice spolehlivý, což hráči cítili. Mužstvo potom hraje úplně jinak,“ zhodnotil Holaň Růžičkův výkon a přínos. Sám Růžička si pochvaloval, jak mu obránci i útočníci byli nápomocni při kvalitní práci před je ho brankovištěm.

„Kluci bojují, pomáhají mi, seč mohou. Puky se snaží i sežrat, jen aby se nedostaly k bráně, to mi dodává energii. Teď se začnou jednotlivé formace ustalovat a sehrávat do extraligy,“ prohlásil Růžička. Jak s ním, tak i s Kacetlem trenéři počítají na příští sezonu bez rozmýšlení.

Vedle Růžičky se pozitivních ohlasů na své vystoupení dočkal i útočník Sacha Treille. Proti svému někdejšímu zaměstnavateli ze Sparty v pátek ještě nehrál, ovšem v dalších dvou duelech už francouzský reprezentant nechyběl. Gólový zápis si připsal jak proti Korejcům, tak i Hradci.

„Svůj comeback beru jako výzvu. Hrál jsem zde již před pár lety za Kladno a Spartu, moc se mi zde líbilo,“ řekl devětadvacetiletý rodák z Grenoblu.

„Poté jsem působil v Německu a narodilo se mi dítě, proto jsem se rozhodl pro návrat do Francie. Chtěl jsem být hodně s rodinou, mnoho času jsme trávili s babičkou a dědečkem. Nyní je malý už trochu starší, proto jsme se rozhodli vrátit se do české extraligy, na kterou mám jen ty nejlepší vzpomínky,“ pokračoval Treille, jenž v nejvyšší lize debutoval před sedmi lety. Nyní ukázal, že by mohl být tahounem Dynama.