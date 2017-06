Je to lepší než kola, hodnotí letošní plzeňskou přípravu Indrák

„Musíte si v hlavě nastavit, že to všechno děláte pro to, aby sezona byla dobrá. Komu se to nepovede, má to složitější,“ svěřil se jedenadvacetiletý útočník Miroslav Indrák.

Jak tyhle výběhy zvládáte?

Nějakých osmdesát metrů, dostanete se na vysoké tepy a než to spadne, běžíte znovu. K tomu ta vedra, chtělo by to o pět šest stupňů méně. Nic jednoduchého.

Vzpomínáte teď v dobrém na loňské dávky v sedlech kol?

Možná vám většina z kluků řekne, že by teď raději brali ta kola. Ale já určitě ne. V sedle jsem se strašně trápil, tohle mi vyhovuje o hodně víc. I když je to pěkná dřina.

Ale člověk to musí skousnout, jiná cesta není, že?

Nás hokej baví i živí, žijeme tím. Léto je každý rok těžké, ale není to žádné zlo. Víme, že tohle nám v ostré sezoně pomůže. Pár mladých kluků, kteří jsou tady s námi poprvé, už párkrát zvracelo. I já si na pokoji ulevil. Ale to k tomu patří.

Je to zatím nejtěžší týden letní přípravy?

Určitě, ještě bych k tomu připočetl výběhy schodů na zimáku. Ale jinak je tady fajn, máme tu skvělé zázemí, skočíme si i do bazénku.

Máte pak síly i na odpolední týmové fotbálky?

Je to jen dvakrát dvacet minut. Odreagujeme se, nastřílíme pár gólů. To se vydržet dá.