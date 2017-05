Machovi se nelíbí liga bez sestupu: Proč pořád zametáme mladým cestičku?

První liga se bude rozšiřovat o postupující druholigisty, ale nikdo ji neopustí. Ideou je, že víc šancí dostanou talentovaní hokejisté.

„My chceme s mladými hrát, ale musí na to mít,“ upozornil Mach. „Proč jim pořád zametáme cestičku? Nám ji taky nikdo nezametal, když jsme hráli. Snad my trenéři nejsme blbí, když je mladý hráč dobrý, abychom ho nezařadili do týmu. Když na to junior nemá, půjde o znehodnocení soutěže.“

Podle Macha si však trenéři ani při nesestupu nemůžou být místem jistí. „Nebudou výsledky a vyhodí ho i tak. Trenéři pod stresem zůstanou, ale hráči pod ním nebudou. Jak se s ním pak vyrovnají po příchodu do extraligy? Je to špatně,“ kritizuje Mach. „Nejde o to hráče deptat, ale měli by vědět, že můžou spadnout.“

Novum se odrazí i v rozpočtech. „Některé kluby to můžou vnímat tak, aby se ušetřilo. My ne. Bylo by špatně, kdyby vedení, hráči a trenéři věděli: Hele, nepadá se, je nám všechno jedno,“ tvrdí Vladimír Evan, sportovní ředitel Slovanu.

„My šetříme, protože objem peněz od partnerů nebude vyšší než loni. Letos jsme naši filozofii otočili. Dáváme smlouvy jen na to, na co jsou na 99 procent přislíbené peníze. A máme rok na to, abychom rozpočet navýšili a třeba i pak hráčům přilepšili na prémiích.“