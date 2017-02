Jihlavského brankáře Svobodu trápila noha, ale už začal s tréninkem

„Doufám, že mi noha vydrží a nebudu muset po třech, čtyřech trénincích zase marodit,“ přeje si jedenadvacetiletý gólman, který se v této sezoně stal jedničkou Dukly.

Při zatím posledním startu Svoboda nedochytal. V ostře sledovaném utkání v Třebíči odstoupil ze hry po druhé třetině. „Trošku mě bolela noha, měl jsem nespecifikované problémy. Tak jsem raději vystřídal. Tak, jak jsme se domluvili,“ popisuje Svoboda.

„Kuba se rozcvičil a šel na to. A myslím, že to byla dobrá volba. Gól už nedostal a my jsme zápas vyhráli,“ vrací se Svoboda ke střetnutí, ve kterém hosté v závěrečném dějství dohnali dvoubrankové manko a vyhráli 3:2 na nájezdy.

„Po Třebíči jsem si chvíli dal volno, ale už zase normálně trénuji,“ hlásil Svoboda. „Už bych měl jít na střídačku. A uvidíme, jak to bude dál.“

Mladý gólman, který vede prvoligové statistiky podle průměru branek na utkání, procentuální úspěšnosti i vychytaných vítězství, měl drobné zdravotní problémy už před utkáním v Třebíči. „Byl to problém, který mě krátkou dobu už trápil. A nechtěli jsme to přetahovat, aby to nebylo ještě horší,“ vysvětluje. „Přece jen, za chvilku je play-off a já se na něj chci dobře připravit.“

Před tím však Duklu čeká ještě trojice utkání, včetně dnešního domácího duelu s Frýdkem-Místkem.

„Můžeme ještě uhrát první místo,“ věří Svoboda. „Před námi je jasný cíl: vyhrát všechny tři zbývající zápasy. A uvidíme, jestli ještě první příčku budeme moct ohrozit,“ doufá v zaváhání lídra WSM Ligy z Českých Budějovic.