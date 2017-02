Třetina děsí soupeře díky manželce, dobře mu vaří

S velkou mírou nadsázky by se dalo říct, že teď má podobnou formu, jakou v dobách své největší slávy míval legendární Wayne Gretzky.

Havlíčkobrodský útočník Miroslav Třetina sice nehraje ve slavné National Hockey League, ale ve druhé hokejové lize aktuálně dominuje stejným způsobem.

Chcete příklad?

V sobotním utkání v Českých Budějovicích nasázel domácímu David Servisu tři branky, k nimž přidal jednu asistenci a výrazným způsobem se tak podepsal na obratu výsledku z 0:2 na 5:3.

„Čím to je, že se mi tak daří? Nevím, asi skvělou ženou. Dobře mi doma vaří, takže mám pohodu a hodně sil,“ směje se sedmatřicetiletý forvard.

Těžko říct, co paní Třetinová svému muži připravuje, ale evidentně to zabírá. V novém kalendářním roce jihlavský odchovanec v osmi zápasech nasbíral 28 bodů (12+16). Což dělá parádní průměr 3,5 bodu na zápas.

„Hraní za Brod mě baví, užívám si to. Takže se snažím každý zápas vyhrát,“ hlásí Třetina, který v Bruslařském klubu těžil ze spolupráce s Lukášem Endálem a Patrikem Přidalem. „A teď, když se Endy zranil, musím tým o to víc táhnout,“ zmiňuje Endálovu zlomeninu ruky.

„Když vidíte, co na ledě předvádí Míra Třetina s Paťou Přidalem, tak vás okamžitě láká skočit za nimi,“ lituje vynucené absence zraněný Endál. „Je radost se na ně dívat. A vlastně na celou pětku.“

V této sezoně to nejdále dotáhl právě Endál, kterého si z druholigového Brodu vypůjčila pražská Slavia. A svého rozhodnutí rozhodně nelitovala, třicetiletý forvard za ni ve 13 utkáních nasbíral 12 bodů.

„I ve Slavii jsem dostával hodně prostoru, vždycky jsem hrál v první nebo druhé lajně. Za to jsem trenéru Razýmovi moc vděčný,“ pochvaluje si bývalý mládežnický reprezentant. „Troufám si říct, že ve formě, kterou teď mám a do které mě mimochodem dostal Míra Třetina, bych si dal klidně i extraligu.“

Jak konkrétně havlíčkobrodský kapitán svému kolegovi v útoku pomohl? „Hodil mě na pozitivní notu. Dal mi víru v hokej,“ tvrdí Endál. „Pomohl mi prostě se zvednout, což bylo znát i v první lize.“

Jenže zatímco o sedm let mladší Endál si vyšší soutěž zahrál, Třetina se podobné šance nedočkal. „Upřímně, kdyby se mi ozvaly zrovna Slavie nebo Motor, tak bych si první ligu zahrál rád. A konkrétně s Endym na Slavii by to bylo parádní,“ přiznává Třetina.

„Stejně mi do telefonu furt brečel, ať tam přijedu, že chce hrát se mnou,“ dobírá si parťáka. „Já jsem mu říkal: to musíš domluvit s vedením, ne se mnou,“ směje se.

Přitom na první ligu by si určitě troufl. „Zdravotně i fyzicky se cítím dobře a myslím, že úroveň první ligy zase není o tolik výš,“ myslí si.

„Na druhou stranu já už tyhle ambice nemám. Možná kdyby se někdo ozval na střídavý start, tak bych si rád zahrál. Konkrétně v Jihlavě. Jako soupeř, samozřejmě,“ rýpne si do tradičního brodského rivala.

„Ale já chci hlavně jít za svým cílem, posledním vrcholem. Chtěl bych ještě jednou postoupit s Brodem a zažít znovu postupové oslavy,“ připomíná, že v roce 2006 s Endálem pomohli tehdejšímu Rebelu k návratu do druhé nejvyšší soutěže. „Pro to dělám maximum a jsem rád, že to zatím vychází.“

Soupeři Havlíčkova Brodu vědí, že pokud chtějí proti bruslařům uspět, musí uhlídat především první lajnu. „Nejsou hloupí, podívají se na bodování a na to, komu se daří,“ uvědomuje si Třetina. „Některé týmy to na nás zkusily osobní obranou. Ale mně to vůbec nevadí, jsem zvyklý být v kontaktu a prosazovat se. Strach z toho nemám,“ tvrdí Třetina. „Navíc věřím, že si teď ostatní kluci šetří střelný prach právě na play-off,“ dodává.