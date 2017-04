Karlovarský manažer Vaněk má jasno: Za rok chceme zpět do extraligy!

Hokej

Zvětšit fotografii Radost karlovarských hokejistů (zelenobílá) po trefě do pardubické sítě. | foto: Václav Šlauf, MAFRA

dnes 14:36

Hokejisté Karlových Varů po 20 letech sestoupili z nejvyšší soutěže, generální manažer Miroslav Vaněk to ale nepovažuje za tragédii. Dobře si totiž uvědomuje výsledky Energie v posledních šesti sezonách. Zároveň věří v brzký návrat mezi elitu. „Musí to být okamžitě. Jinak to bude strašně složité.“

Naráží tak na případy Kladna, Slavie nebo Českých Budějovic. Proto chce Vaněk jednat o podpoře pro klub co nejdříve. „Na začátku května mám schůzku s majitelem klubu. Požádáme všechny partnery, aby nás rok podrželi, abychom udrželi stávající rozpočet a pokusili se postoupit zpět.“ „Ale tragédií bych sestup určitě nenazýval,“ řekl Vaněk po nedělním posledním zápase baráže, který zpečetil osud Západočechů. Karlovy Vary už šest let řeší velmi svízelnou situaci udržet nejvyšší soutěž. „Prošli jsme si velmi těžkým obdobím a věci se pořád střádaly a střádaly. Mužstvo se pomaličku rozprodávalo, protože nebyly peníze. Tohle je výsledek,“ uznal dlouholetý manažer klubu, který byl i u historického zisku mistrovského titulu v roce 2009.

Vaňka sestup mrzí hlavně proto, že je přesvědčen o velké perspektivě současného kádru, složeného převážně z odchovanců. „Věřil jsem, že kdybychom udrželi extraligu, při vhodném doplnění by se příští sezonu stoprocentně hrálo play-off. Byli jsme kousek od vzestupu klubu nahoru a teď pro nás bude velmi těžké ho udržet pohromadě,“ podotkl. Restart klubu letos nevyšel Výhodou by mělo být, že většina stávajícího kádru je pod smlouvami. „Je nám ale jasné, že na některé hráče teď zaútočí extraligové kluby. Jen jeden dva mají klauzuli, že v případě sestupu mohou odejít. Uvidíme,“ řekl Vaněk. V klubu by ale měli skončit hráči, kteří byli na západě Čech na hostování, jako Marek Baránek, Tomáš Dujsík nebo Viktor Baldajev. „Útok máme pohromadě, bude potřeba doplnit obranu. To jsou ale detaily, které začneme brzo řešit.“

Problémem Karlových Varů je podle Vaňka podpora sportu obecně, nejen hokeje. „Fotbal a volejbal jsou na tom stejně. Systém podpory není nastaven šťastně. Lidé, kteří mají sport rádi, se nad tím budou muset zamyslet. Abychom tady nehráli pořád jen o sestupy a záchrany,“ podotkl. Nevyloučil, že nyní bude klub jednat se zástupci města o výši nájmu v KV aréně. „Není nízký, na druhou stranu tomu odpovídá kvalita.“ Výhodou Energie momentálně je fakt, že je klub po řadě let bez dluhů. „Máme vše zaplacené. Zapojili jsme spoustu odchovanců. Byl to restart, který se mohl podařit. Bohužel, nestalo se. Ovšem máme z čeho vycházet,“ věří Vaněk.