Kdo má chytat ve čtvrtfinále? Spíš Francouz, shodují se experti

Češi dosud podávají na světovém šampionátu kvalitní výkony, vyhráli pětkrát za sebou a bojují o druhé místo v pařížské skupině B. Jejich postup do čtvrtfinále stvrdila pondělní výhra Kanady nad Norskem.

Jeden z důvodů, proč Jandačův výběr vítězí, hledejme mezi třemi tyčemi. Petr Mrázek i Pavel Francouz chytají spolehlivě. Kdo by ale měl dostat přednost ve čtvrtfinále (1.)?

O své názory se podělili Jiří Holeček, Miloslav Hořava a Jiří Hrdina. Trio expertů také odpovídalo na otázku, co říkají na zatím často proměňované přesilové hry (2.).



Jiří Holeček, trojnásobný mistr světa

Jiří Holeček

1. „Oba chytají výborně. A pro koho bych se rozhodl? Ježišmarja, těžko říct. Oba působí v kvalitních soutěžích, v NHL i v KHL jsou zvyklí na kvalitní soupeře. Dvojice je vybraná správně, záleží, jak to vidí trenéři přímo na šampionátu, jak působí na trénincích, v jaké jsou pohodě. Váhal bych. Ale Francouz chytil víc vyložených šancí. Myslím, že tomu, co chytá, pomáhá, že má tak kvalitního parťáka. Myslím, že spolu vycházejí dobře. V mé éře jsem to taky tak měl.“

2. „V přesilovce je důležité neztrácet lehce puky, neudělat chybu při rozehrávce, aby z toho nebyl brejk a gól v oslabení. Rozvážnost je na místě, když si nejsem jistý, tak vystřelím do skrumáže a třeba se to nějak odrazí. V přesilovce jsou beci rozhodující, mají hlavní roli. Obránci se dobře zapojují do útoku, nebojí se tam jít. Ale musí vědět, že za ně někdo zaskočí. Když souhra funguje, je to bezvadná věc, pro soupeře je to moment překvapení. Vždycky je dobré, když celá pětka brání a celá pětka útočí.“

Miloslav Hořava, mistr světa z roku 1985

Miloslav Hořava

1. „U mě je to ovlivněné tím, že se mi výborně spolupracovalo s Pavlem Francouzem, tak bych byl samozřejmě pro něj. Je to nespravedlivé, protože Petra Mrázka neznám. Mám pro Pavla slabost, tak bych byl pro něj. Je to hodně ovlivněné osobním pocitem, v Litvínově nám vychytal titul, je to dobrý kluk, teď měl dobrou sezonu v Rusku. Ale Mrázek taky chytá dobře.“

2. „Osmdesát procent za dva zápasy je neskutečné číslo. Za víc zápasů už přes dvacet procent je dobré číslo. Ale je potřeba, aby přesilovka fungovala, když to budou zápasy v play-off. Tam to může rozhodnout. Je výborně, že takhle fungují, ale pamatuju si, že celý turnaj přesilovky fungují a pak v tom důležitém zápase to je jinak, nebo naopak nefungovaly celou dobu a pak jsme dali dva góly. Na to bych nespoléhal, to je velice proměnlivá věc. Ale myslím, že náhoda to není. Úspěch je daný tím, že hráči přesilové hry hrají i v klubech, což je hodně důležité. Znají roli a vědí, co mají dělat.“

Jiří Hrdina, mistr světa z roku 1985

Jiří Hrdina

1. „Myslím si, že oba brankáři jsou absolutně vyrovnaní. Ale v tuto chvíli má podle mě o trochu navrch Francouz. Přijde mi, že má o maličko lepší formu. Líbí se mi jeho pohyb v brankovišti, předvedl několik důležitých zákroků. Takže bych ukázal spíš na něj.“

2. „Hodnotím velmi pozitivně nejen české přesilovky, ale celkově dosavadní vystoupení našeho mužstva na mistrovství světa. Až na první zápas s Kanadou, kde se dalo čekat, že se teprve budou sehrávat a že to budou mít proti takovému soupeři hodně těžké, hrají Češi dobře a jejich herní projev se mi líbí. Vyhrávají, i díky dobře sehraným přesilovkám. Ty budou hodně důležité také v dalším průběhu turnaje, a tak je dobře, že se daří proměňovat už teď.“