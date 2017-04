Korejci poprvé prohráli. Ve hře o postup jsou stále čtyři týmy

Postupovou naději ale stále živí i Kazachstán a Polsko. Pokud Kazaši v posledním duelu zdolají Maďarsko, budou čekat na klopýtnutí Rakušanů či Korejců.

Posledním soupeřem Rakušanů je Polsko, které kromě vlastního vítězství potřebuje nezdar Kazachů či Korejců. Ti zakončí turnaj soubojem s již jistě sestupující domácí Ukrajinou.

Pokud by Korea a Rakousko své poslední zápasy vyhrály v prodloužení či po nájezdech a zároveň Kazachstán porazil Maďarsko, rozhodovala by mikrotabulka vzájemných zápasů tří jedenáctibodových týmů. A tam by vznikla zajímavá situace. Všechny tři týmy by měly tři body. Rakušané skóre 7:3 a Kazaši s Korejci shodné 5:7. Pak by podle reglementu rozhodovala vzájemná bilance těchto tří týmů + dalšího nejbližšího v tabulce, tedy Polska.

Duel s Rakouskem se pro tým z jihu korejského poloostrova nevyvíjel od počátku dobře. Po dvou slepených rakouských gólech ze 13. minuty následoval v 16. minutě další z hole Heinricha. A když ve 25. minutě zvyšoval Konstantin Komarek už na 4:0, přenechal kanadský gólman v korejských službách Matt Dalton místo kolegovi Sun-gje Parkovi. Ve třetí třetině pak přidali Rakušané ještě jeden gól.

Šance Maďarska na návrat do elitní skupiny definitivně pohasly v utkání s Polskem. Přesněji řečeno během 49 vteřin dlouhého úseku ve druhé třetině, kdy skórovali Krzystof Zapala a Tomasz Malasinski. Snaha Maďarů o zkorigování stavu byla marná, na gólmana Przemyslawa Obrobnyho nevyzráli ani jednou.

Mistrovství světa v ledním hokeji divize I, skupina A Kyjev Polsko - Maďarsko 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

Branky: 26. Zapala, 26. Malasinski.



Rakousko - Korea 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)

Branky: 13. Haudum, 13. Lebler, 17. Heinrich, 25. Komarek, 50. Strong.