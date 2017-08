Karlovarští hokejisté skvěle otočili duel v Mladé Boleslavi

„Věděli jsme, že domácí budou hodně aktivní, takže jsme o to víc rádi, že po tom ne úplně povedeném začátku se nám podařilo zvednout. Dostali jsme dva trochu nešťastné góly, od druhé třetiny jsme ale začali mnohem víc hrát to, co jsme chtěli. Vzdor prvotním nezdarům jsme si vytvořili dostatek šancí na to, abychom uhráli alespoň ten výsledek, který jsme nakonec uhráli. Nechceme to nějak přeceňovat, ale na druhou stranu věříme, že nám tenhle zápas do budoucna pomůže,“ zhodnotil utkání pro klubový web karlovarský asistent trenéra Tomáš Mariška.

Nájezdy za Energii proměnili v Mladé Boleslavi kapitán Václav Skuhravý a další útočník Dávid Gríger. Na domácí led se v dalším utkání letní přípravy vrátí karlovarští hokejisté už ve čtvrtečním utkání s Kladnem. Hraje se od 17.30 hodin.

Energie v Mladé Boleslavi doháněla po úvodní třetině a slepených trefách Pacovského s Knotkem dvoubrankový náskok domácích. Do kontaktu se Karlovy Vary dostaly díky bombě Jakuba Fleka od modré, ke které ho přihrávkou v 25. minutě vybídl Vladimír Sičák a stejný hráč se za Energii trefil i podruhé.

Na Flekův druhý gól ovšem za sedm minut zareagoval třetí brankou domácích Martin Látal, a tak se hosté museli snažit o vyrovnání znovu. To se povedlo Jaromíru Kverkovi až při závěrečné power play minutu před koncem, a protože se pak díky technickým problémům jely rovnou nájezdy, zůstala už Energie na vítězné vlně, když se prosadili pouze její střelci.