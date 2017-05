Gólman Mrázek: Dokázali jsme si, že můžeme porazit každého

Je dobré hrát s Kanadou hned na začátku turnaje?

Může to být výhoda i nevýhoda. Je to první zápas, takže nevíme, co od nich můžeme čekat. A oni co od nás. Musíme si dávat pozor na jejich brejky a přechody do útoku. Mají tam hodně hráčů, kteří dokážou v rychlosti udělat velké věci.

Je výhoda, že je znáte z NHL?

Je úplně jedno, jestli gólman hráče zná, nebo ne. Tým mají poskládaný dobře. A jak víme, tak Kanada všechno hází na bránu, snaží se tam udělat rozruch a z toho dávat góly.

Co říkáte na pařížskou halu?

Je podobná té, ve které hraje New York Islanders. Sedačky jsou taky tmavé. Překvapilo mě, jak to tady mají udělané, na hokej je to pěkná aréna. Jen světla jsou jiná, odráží se to trochu od ledu, ale zase je led světlejší. Doufám, že v pátek nám to nebude vadit.

Jaký máte zatím dojem z českého týmu? Zdá se být velmi silný.

Tým může být podle jmén hráčů silný. Může to být Kanada, Amerika, kdokoliv. Ale když si nesedneme, tak to nebude ono. V Budějovicích jsme si dokázali, že když budeme dobrá parta, můžeme porazit kohokoliv.