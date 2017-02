Mrázek s Neuvirthem vychytali výhry, Voráček ukončil čekání na gól

V sobotu měl Mrázek více práce. Během 65 minut hry čelil celkově 36 ranám Washingtonu a navrch se musel předvést i v nájezdech, výsledkem však byla výhra Detroitu nad lídrem soutěže 3:2. O den později se do brány postavil znova a trenéři svého rozhodnutí něměli důvod litovat. Tentokrát ostravský rodák kryl 24 z 26 střel Pittsburghu a výrazně přispěl k triumfu Red Wings 5:2.

Hosté odskočili do vedení už v zahajovací třetině, v níž skórovali Nick Jensen a Steve Ott. Mrázka připravil o čisté konto trefou ze hry v oslabení Tom Kuhnhackl. Na další gólovou akci se čekalo až do třetí dvacetminutovky, kdy Tomáš Tatar a Thomas Vanek navýšili náskok Detroitu. Za Penguins v 43. minutě jen zkorigoval Sidney Crosby a poslední slovo ještě patřilo střelou do prázdné klece Luku Glendeningovi.

I přes dva cenné skalpy Detroit zůstává u dna tabulky Východní konference. S 58 body jen přepustil poslední příčku 56bodové Carolině a nadále je tak jeho prodloužení rekordní série 25 let za sebou s play-off ve velkém ohrožení.

Po nezdarech s Calgary 1:3 a Edmontonem 3:6 se hokejisté Philadelphie napotřetí v souboji s kanadským celkem konečně mohli radovat, když v neděli dobyli led Vancouveru po těsném skóre 3:2. Gólman vítězů Michal Neuvirth kryl 18 z 20 střel a připsal si již čtvrtý navazující start za sebou, v dlouhodobějším horizontu nastoupil na úkor Steva Masona dokonce v osmi z posledních deseti zápasů.

V pořadí druhou trefou se na dvoubodovém zisku Flyers, kteří jsou aktuálně třetím týmem pod čarou postupu do play-off Východní konference, podílel Jakub Voráček. Ryšavý útočník se prosadil po devíti startech bez gólu (naposledy skóroval 25. ledna proti Rangers) a s 49 body se vrátil do čela produktivity krajanů před 48bodového Davida Pastrňáka z Bostonu.

Své 15. trefy sezony Voráček dosáhl v 22. minutě, kdy do brány Ryana Millera dorážel puk po předchozí vyražené střele Seana Couturiera. U všech tří branek Philadelphie asistoval obránce Shayne Gostisbehere, jenž byl zvolen první hvězdou zápasu. Canucks dokázali najít recept na Neuvirtha až v druhé polovině duelu za třígólové ztráty. Alespoň o zkorigování výsledku se zasloužili Markus Granlund a Jannik Hansen. Vyrovnání již Neuvirth domácím nepovolil a společně s Voráčkem (17:11, +1, 3 střely, 1+0) a Gudasem (23:01, +/-: 0, 3 střely) mohl slavit výhru.

Výsledky:

Rangers - Washington 2:1

Pittsburgh - Detroit 2:5 (brankář hostů Mrázek kryl 24 střel a dvakrát inkasoval)

Ottawa - Winnipeg 2:3

Buffalo - Chicago 1:5 (za hosty Kempný 0+1)

NY Islanders - New Jersey 6:4

Carolina - Toronto 0:4

Colorado - Tampa Bay 2:3PP

San Jose - Boston 1:2PP

Anaheim - Los Angeles 1:0

Columbus - Nashville 3:4

Vancouver - Philadelphia 2:3 (za hosty Voráček 1+0, brankář Neuvirth kryl 18 střel a dvakrát inkasoval)