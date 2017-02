Mrázek slavil s Detroitem výhru, útočníci Zacha s Frolíkem bodovali

Detroit v pátek naplno zabodoval po předchozích pěti porážkách v řadě, během nichž v bráně třikrát nastoupil nováček Jared Coreau (0:1PP s Rangers, 3:4PP s Bostonem a 3:4 s New Jersey) a jen ve dvou případech (2:3PP s Buffalem a 0:4 s Torontem) zkušenější Petr Mrázek.

Právě český reprezentant byl u poslední výhry Red Wings z 18. ledna po přestřelce 6:5 po nájezdech nad Bostonem a podobně divoký průběh měla i páteční konfrontace s Islanders. Detroit nakonec uspěl výsledkem 5:4, když rozhodující gól vstřelil až v čase 59:32 obránce Danny DeKeyser.

V zahajovací třetině měli hosté převahu a zaslouženě se ujali vedení po gólech Joshe Baileyho a Anddrew Ladda. Ve druhém dějství se však domácí zvedli a po třech vstřelených gólech z dané fáze drželi nejtěsnější vedení. O to ale přišli po gólu veterána Jasona Chimery z 58. minuty. Ten ve svém jubilejním 1 000. startu kariéry v NHL potrestal chybu v rozehrávce od Darrena Helma.

Ani ne o minutu později se však skóre měnilo znova. Red Wings vrátil vedení šťastnou trefou od levého mantinelu obránce Danny DeKeyser. Puk se po jeho střele odrazil hned od dvou bránících hráčů a překvapil Thomase Greisse.

Už ve čtvrtém zápase za sebou vyšel bodově naprázdno Jaromír Jágr (16:40, +/-: 0, 2 střely), kterému chybí jen tři zápisy do kulaté bilance 1 900 bodů. Evropský rekordman NHL, jenž 15. února oslaví své 45. narozeniny, však rozhodně smutnit nemusí.

Češi v NHL: 1. Jakub Voráček (PHI) 52z. - 45b. (14+31)

2. David Pastrňák (BOS) 47z. - 41b. (20+21)

3. Radim Vrbata (ARI) 50z. - 35b. (11+24)

4. David Krejčí (BOS) 54z. - 34b. (13+21)

5. Michael Frolík (CGY) 54z. - 30b. (12+18)

6. Jaromír Jágr (FLA) 52z. - 29b. (9+20)

7. Ondřej Palát (TBL) 47z. - 25b. (10+15)

8. Tomáš Plekanec (MTL) 52z. - 23b. (7+16)

9. Radek Faksa (DAL) 50z. - 23b. (7+16)

10. Martin Hanzal (ARI) 42z. - 19b. (10+9)

Jeho Florida totiž zvítězila už potřetí v řadě, naposledy v pátek těsně 2:1 nad Anaheimem, a navíc přivítala zpátky v sestavě uzdravené klíčové útočníky Jonathana Huberdeaua a Aleksandera Barkova.

„Od samotného začátku jsme se cítili skvěle. Od nadšení jsem ani nepociťoval únavu v nohách. Myslím, že Huby (Huberdeau) byl na tom stejně. Bavili jsme se hrou a měli jsme štěstí, že nám to tam i padlo,“ komentoval vítěznou akci z 36. minuty utkání Barkov, jenž připravil první trefu sezony pro Huberdeaua. Po delší době bez bodu zůstal jen mezi nehrajícími náhradníky nováček Anaheimu Ondřej Kaše a zařadil se tak po bok domácího obránce Jakuba Kindla.

Panthers se výhrou zlepšili na průběžných 56 bodů a jsou na první nepostupové pozici ve Východní konferenci, když na nejbližší konkurenty na příčce zajišťující play-off Philadelphii a Boston ztrácí jen dva body.

Hokejisté Calgary vedli v úvodu druhé třetiny na ledě New Jersey už dvougólovým rozdílem. Domácím se však podařilo ztrátu otočit. Svým pátým gólem nováčkovské sezony se o to přičinil i Pavel Zacha (17:27, +/-: 0, 1 střela, 1+0), jenž v 32. minutě využitou přesilovkou srovnával na průběžných 2:2. Prosadil se poté, co z bezprostřední blízkosti brány Briana Elliotta dorážel nepřesnou střelu Michaela Cammalleriho.

Také další gól Devils padl za početní převahy, když se prosadil i Kyle Palmieri. V 48. minutě ale vrátil Flames do hry vyrovnáním na 3:3 Matt Stajan. O vítězi se tak rozhodovalo až v prodloužení, které v jeho druhé minutě ukončila pohledná kombinace hostů. Po přihrávkách T.J. Brodieho a Michaela Frolíka (19:21, +1, 1 střela, 0+1) zakončoval do odkryté části brány Mikael Bäcklund.

Výsledky:

Pittsburgh - Columbus 4:3PP

Detroit - NY Islanders 5:4 (dom. brankář Mrázek kryl 32 střel a čtyřikrát inkasoval)

Carolina - Edmonton 2:1

New Jersey - Calgary 3:4PP (Zacha 1+0 - Frolík 0+1)

Florida - Anaheim 2:1