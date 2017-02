Mrázek vychytal další výhru nad favoritem, Detroit uspěl v Pittsburghu

V sobotu měl Mrázek více práce. Během 65 minut hry čelil celkově 36 ranám Washingtonu a navrch se musel předvést i v nájezdech, výsledkem však byla výhra Detroitu nad lídrem soutěže 3:2. O den později se do brány postavil znova a trenéři svého rozhodnutí něměli důvod litovat. Tentokrát ostravský rodák kryl 24 z 26 střel Pittsburghu a výrazně přispěl k triumfu Red Wings 5:2.

Hosté odskočili do vedení už v zahajovací třetině, v níž skórovali Nick Jensen a Steve Ott. Mrázka připravil o čisté konto trefou ze hry v oslabení Tom Kuhnhackl. Na další gólovou akci se čekalo až do třetí dvacetminutovky, kdy Tomáš Tatar a Thomas Vanek navýšili náskok Detroitu. Za Penguins v 43. minutě jen zkorigoval Sidney Crosby a poslední slovo ještě patřilo střelou do prázdné klece Luku Glendeningovi.

I přes dva cenné skalpy Detroit zůstává u dna tabulky Východní konference. S 58 body jen přepustil poslední příčku 56bodové Carolině a nadále je tak jeho prodloužení rekordní série 25 let za sebou s play-off ve velkém ohrožení.

Výsledky:

Rangers - Washington 2:1

Pittsburgh - Detroit 2:5 (brankář hostů Mrázek kryl 24 střel a dvakrát inkasoval)