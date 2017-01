V cestě stojí Kanada. Hlavně zvládnout začátek, přeje si Chlapík

Soupeři svěřenců trenéra Jakuba Petra budí dle statistik respekt. Vždyť ve čtyřech utkání ve skupině nastříleli Kanaďané hned 21 branek. Útočník Filip Chlapík však věří, že se Česká republika může favoritům turnaje postavit.

Klíčový podle něj bude start utkání. „Když chytíme začátek, budeme hrát tvrdě a uděláme jim to nepříjemné, můžeme zápas zvládnout,“ říká.

Na co se proti Kanadě chcete zaměřit?

Mají individuálně výborné hráče. Podstatné je, aby pro ně byl zápas nepříjemný. Musíme hrát naplno, blokovat střely, hrát do těla. Potom si myslím, že to půjde.

Může vám psychicky pomoci závěr utkání se Švédskem, který se vám vyvedl?

Po druhé třetině jsme si řekli, že to musíme dohrát tak, abychom se připravili na další zápas. A ukázali jsme si, že můžeme hrát s kýmkoliv. Dali jsme dva góly, měli nějaké velké šance... Pokud si to samé přeneseme do dalšího zápasu, může se to povést.

Čeká vás duel s pořadatelskou zemí, očekává se plná aréna. Jak se na tuto atmosféru těšíte?

Pro každého to asi bude nejlepší dosavadní zážitek kariéry. Hrají doma, přijde plná aréna. Hrozně se těšíme, atmosféra nás podle mě hodně nabudí. Každý v ní ze sebe vydá maximum.

Může být pro vás osobně výhoda, že v Kanadě působíte a toto prostředí znáte?

Výhodou spíš bude, že hraju proti klukům, kteří jsou v kanadském týmu. Ale není to o jednotlivcích. Teď je to o celém kolektivu, aby se semkl a týmovým výkonem se to pokusil uhrát.

V čem vidíte hlavní sílu soupeře?

Je potřeba se individuálně připravit na jejich taktiky a silnou ofenzivu. Určitě na nás vlétnou. I proto to bude hlavně o nás, jak do utkání vstoupíme. Můžeme se připravovat jakkoliv, jenže jde o to, jak to pak odmakáme na ledě. Nesmíme si dovolit podobný start, jako se Švédskem.

Čtvrtfinále obvykle rozhoduje o úspěchu a neúspěchu. Vidíte to tak, že by postup mohl odčinit nepodařený průběh šampionátu?

Určitě ano. Proti Finům a vlastně i proti Švýcarům jsme hráli výborně, i když jsme výsledkově druhý zápas nezvládli. Pak se nám to ale vůbec nepovedlo... Teď přišel pravý čas, abychom ukázali, na co máme. Aby se ukázali lídři. Hodně z nás hraje ve svých klubech podstatnou roli. Teď se musíme předvést a pomoci týmu.

Kanada je ovšem velkým favoritem. Je pro vás lehčí situace, kdy nemáte co ztratit?

Víme, že od nás už nejsou žádná velká očekávání. Ale tím se nemůžeme nechat rozhodit. Jdeme do toho stejně, jako by to byl jakýkoliv jiný zápas. Víme, že to pro nás může být poslední utkání na turnaji. Uděláme vše pro to, aby to tak nebylo! Třeba se nám povede nějaké milé překvapení.