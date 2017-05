Češi proti Francii? Kraloval Francouz, čtenáře opět nepřesvědčil Plekanec

Francouz podržel české mužstvo především v úvodu, kdy dvěma klíčovými zákroky odrazil tlak domácího mužstva. Francie ovšem zlobila i v dalším průběhu zápasu a českého gólmana řádně prověřila.

„Měla dobrý vstup do utkání, vytvořila si šance, ale naštěstí se nám to podařilo udržet za stavu 0:0, což bylo hodně důležitý. Nedostali se na koně. Z první přesilovky jsme dali gól, to nás trošku uklidnilo,“ popisoval brankář ruského Čeljabinsku.

Od čtenářů dostal suverénně nejlepší známku, takřka čistou jedničku (1,13). Velmi se líbil také výkon dvougólového Michala Řepíka (1,30), pod průměr 2,00 se vešli také Radko Gudas, Jan Rutta a Radim Šimek.

Až na svátečního střelce Ruttu tedy hráči, kteří si v hlasování vedou výborně na celém turnaji a patří k výrazným oporám národního mužstva.

David Pastrňák, v minulém známkování pěkně pranýřovaný, si tentokrát vysloužil dvojku. Fanoušky obměkčil svým pařížským gólem. Skórovat ovšem mohl dvakrát.

Známkování Výkony českých hokejistů očima čtenářů iDNES.cz

„Deset vteřin po gólu jsem mohl dát druhý. Bylo by pro tým dobré, kdybych ten únik proměnil, protože jsme kvůli blbým faulům byli pod tlakem a bránili se. I tak jsme to ale zvládli,“ řekl kanonýr Bostonu.

Opět nepřesvědčil Tomáš Plekanec, dopadl takřka nejhůře z celého mužstva (2,92). Předčil pouze tradičního „otloukánka“ Romana Červenku (3,16), jemuž se ovšem zápas skutečně nepovedl a společně s Janem Kovářem a Pastrňákem absolvovali pohovor u českých trenérů.