Hokejové juniorky zdolaly na MS Finky a postoupily do čtvrtfinále

dnes 19:07

České hokejistky zdolaly v závěrečném utkání základní skupiny B na domácím mistrovství světa hráček do 18 let v Přerově tým Finska 3:2 v prodloužení a ze druhého místa postoupily do čtvrtfinále. V něm je ve středu čeká vítěz večerního duelu Ruska se Švédskem.

Svěřenkyně trenéra Jana Fidrmuce potřebovaly k postupu vyhrát, jinak by o jejich osudu rozhodl až výsledek Švýcarek s Japonskem. Češky se před 1584 diváky dostaly do vedení ve 24. minutě, kdy využila přesilovku pět na tři Mlýnková. Finky ve třetí třetině otočily stav díky trefám Nousiainenové a Nylundové, ale v 58. minutě vyrovnala Kaltounková. V nastavení po 64 vteřinách rozhodla v přesilovce pěti proti třem Erbenová. MS hokejistek do 18 let Skupina A (Zlín) USA - Kanada 0:1 v prodl.

19:30 Rusko - Švédsko Tabulka Tým Z V VP PP P S B 1. Kanada 3 2 1 0 0 10:3 8 2. USA 3 2 0 1 0 10:2 7 3. Rusko 2 0 0 0 2 3:10 0 4. Švédsko 2 0 0 0 2 1:9 0 Skupina B (Přerov)

Česko - Finsko 3:2 v prodl. (0:0, 1:0, 1:2 - 1:0)

Branky: 24. Mlýnková, 58. Kaltounková, 62. Erbenová -

47. Nousiainenová, 51. Nylundová. 20:15 Japonsko - Švýcarsko. Tabulka Tým Z V VP PP P S B 1. Finsko 3 2 0 1 0 7:4 7 2. Česko 3 1 1 1 0 8:7 6 3. Švýcarsko 2 0 1 0 1 4:5 2 4. Japonsko 2 0 0 0 2 2:5 0