Bronz z juniorského MS mají Rusové, sestupuje Lotyšsko

MS hokejistů do 18 let na Slovensku O 3. místo (Poprad):

Rusko - Švédsko 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 17. Galenjuk (Svěčnikov, Čechovič), 25. Samorukov, 60. Maximov. Rozhodčí: Hejduk (ČR), Thomson - Hancock (oba USA), Hagerström (Švéd.). Vyloučení: 2:2. Využití: 1:0. Diváci: 2923. Rusko: Ustimenko - Dědov, Samorukov, Galenjuk, Rubinčik, Kalabuškin, Pereljajev, Baranov - Lipanov, Svěčnikov, Čechovič - Toropčenko, Muranov, Koltygin - Slepec, Maximov, Klisunov - Alexejev, Marušev, Šaškov - Bicadze. Trenér: Sergej Golubovič.

Švédsko: Ahman - Westerlund, Walfridsson, Brännström, Liljegren, Boqvist, Ginning, Själin - Bäck, Hugg, Zetterlund - Bemström, Lundeström, Olofsson - Johansson, Peterson, Sylvegard - Fjellström, Miketinac, Gustafsson - Elvenes. Trenér: Torgny Bendelin O udržení - 3. zápas (Spišská Nová Ves)

Bělorusko - Lotyšsko 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

Branky: 7. Drozdov, 20. Derjabin, 44. Pavlenko - 51. Jašunovs. Konečný stav série: 2:1. Lotyšsko sestoupilo do skupiny A divize I.