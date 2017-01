Češi narazí na Kanadu, stěhovat se nemusí. Kouč velí zlepšit koncovku

„Může to být poslední zápas turnaje, nebo začátek nového příběhu,“ nechal se slyšet po zápase se Švédskem Petr. Ten Češi nezvládli, padli 2:5 a čekali na to, zda je Švýcaři neodsunou na čtvrtou pozici. To se nestalo, Švýcarsko padlo s Finskem 0:2 a tabulka skupiny A už změn nedoznala.

To znamená, že Čechy čeká v pondělí 2. ledna v Centre Bell Kanada. Recept na domácí mančaft? Ten je pořádně záludný a je na Jakubu Petrovi a jeho svěřencích, aby dali dohromady všechny správné ingredience.

„Jde o to, aby tam všichni nechali maximum, jakého jsou schopni,“ vidí hlavní klíč k úspěchu mladý kouč. Jakby také ne. Kanada má na turnaji nejlepší útok, jako jediná se přehoupla přes hodnotu dvaceti vstřelených branek, nasázela jich 21. Defenzíva se může pochlubit zase jen osmi obdrženými góly, což je po vítězích skupin nejnižší počet.

„V zápase, který se může povést jednou za čas, musí jít všichni na krev, totálně dodržovat taktické pokyny. Jen tak můžeme soupeře překonat,“ pokračuje Petr, který zároveň velí, aby se jeho svěřenci zlepšili v zakončení.

„Nemůžeme spoléhat na to, že budeme hrát čtvrtfinále na 0:0. Góly budeme potřebovat dát, protože je předpoklad, že se pod nějaký tlak dostaneme. Jejich střelecká produktivita v turnaji je úžasná,“ upřesňuje. Jak tedy na to? „Bez většího důrazu v koncovce a v předbrankovém prostoru nemůžeme pomýšlet na úspěch,“ přemítá.

Kromě toho je potřeba pevná defenzíva a konzistentní výkon. „Na zápas se musíme připravit a hrát zodpovědně v obraně. Rozhodující bude vstup do utkání. Když vydržíme prvních deset patnáct minut, máme šanci. Pak se může stát cokoliv, třeba znervózní,“ doufá Tomáš Šoustal.

Česká republika první cíl – postup do vyřazovacích bojů – splnila, nyní ji čeká další. Probít se mezi čtyři nejlepší týmy. „Každý ví, a my to vnímáme úplně stejně, že pokud by se nám podařilo přejít přes čtvrtfinále, nebude to jen překvapení, ale bomba,“ říká Petr.

Ať mladíci proti favorizované Kanadě uspějí, nebo ne, na ledě musí nechat duši. „Moje přání do čtvrtfinále je, abychom si po něm s klukama mohli sednout v kabině, podívali se sobě do očí a viděli, že jsme tam nechali všechno. To je základ,“ má jasno lodivod juniorky.

Češi poznali sílu soupeře už v přípravě, když s ním podlehli 0:8 a 0:5. V jeho znalost doufá třinecký Lukáš Jašek. „Že jsme s nimi hráli v přípravě, to nám může pomoci. Určitě se na ty zápasy podíváme znovu.“

Podle něj může český výběr jen překvapit. „Do zápasu půjdeme jako outsideři, ale chceme překvapit. Rozhodně do něj nepůjdeme se svěšenými hlavami a s tím, že prohrajeme a pojedeme domů,“ burcuje Jašek.

Čeští hráči si místo Kanady přáli spíš USA: