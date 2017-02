Posily ze zámořské NHL pro hokejové MS? Berme zavděk hráči z AHL...

Bratři Michálkové, Andrej Nestrašil, Dominik Simon, Jakub Vrána nebo Tomáš Nosek. Tihle borci z farem mají větší šanci zahrát si na šampionátu než většina hráčů, kteří teď Česko reprezentují na Švédských hrách.

„Kluků v AHL je dost a řada z nich by nám mohla pomoct,“ nezastírá Jandač, který už dávno pověřil své zámořské kolegy Jiřího Fischera a Václava Prospala, aby tyto hráče sledovali se stejnou pečlivostí jako ty z NHL.

Češi ve farmářské AHL Andrej Nestrašil

Carolina mu zatrhla Světový pohár. Po zranění páteře nedostával prostor a skončil na farmě, kde se mu daří: hraje přesilovky i oslabení, odehraje v průměru 18 minut a boduje. Zbyněk Michálek

Těžko nese přesun z Arizony na farmu. Na MS se mu nechce i kvůli tomu, že by byl od rodiny. „Už takhle ji moc nevidím, šanci si zaslouží mladší kluci.“ Milan Michálek

Na SP byl jedním z nejlepších Čechů. Přesto ho Toronto poslalo na farmu. Trápí ho zranění a není jisté, zda se stihne dát do konce sezony dohromady. Jakub Vrána

Velký talent dlouho čekal na šanci ve Washingtonu, kde je v útoku silná konkurence. Letos se dočkal. Má na to hrát na MS. Další jména

Dominik Simon, Tomáš Nosek, Martin Frk, Václav Karabáček, Vojtěch Mozík, Dominik Mašín, Daniel Přibyl, Jan Košťálek, Petr Straka, David Musil, Matěj Stránský, Marek Mazanec, Marek Langhammer, Vítek Vaněček.

V ní v souvislosti se šampionátem momentálně připadá v úvahu až osmnáct hráčů, jenže tohle číslo bude v době nominace mnohem nižší. Nejen kvůli tomu, že část z nich postoupí do play-off a další neprojdou zdravotními prohlídkami, ale také kvůli řadě dalších okolností.

Tak například Jiří Hudler z Dallasu dlouho marodil a ani příliš nehraje, navíc naposledy odmítl možnost reprezentovat na Světovém poháru. Radimu Vrbatovi z Arizony se už v jeho věku na MS nechce. Jeho spoluhráč Martin Hanzal zase nebude chtít riskovat zranění, protože mu po sezoně končí smlouva.

Podobně je na tom Radek Faksa z Dallasu, Andrej Šustr s Ondřejem Palátem z Tampy, David Pastrňák z Bostonu, Michal Neuvirth z Philadelphie a Roman Polák z Toronta...

Jak vidno, při bližším pohledu se výběr začíná řádně zužovat. „A to může situací ještě hodně zamíchat uzávěrka přestupů, takže zatím můžeme opravdu jenom spekulovat, kdo přijede,“ upozorňuje Jandač.

I proto přijdou vhod borci z farmy. Zvlášť když v ní letos nehrajou jen nezkušení bažanti, ale hráči, kteří toho už mají hodně za sebou. Jednoznačným příkladem je bratrská dvojice Michálků nebo útočník Andrej Nestrašil.

Ukazuje se však, že ani oni nemusí být jistotou. Například obránce Zbyněk Michálek otevřeně říká: „Minulý týden jsem mluvil s Vencou Prospalem a zopakoval mu, co ode mě slyšel už na Světovém poháru. Že je podle mě čas předat štafetu mladší generaci. Tak to cítím.“

Podobně se podle jeho slov staví k účasti na mistrovství i jeho mladší bratr Milan (32), kterého navíc trápí zdravotní potíže, kvůli nimž odehrál za poslední dva měsíce jen čtyři zápasy.

„Snaží se dát dohromady, ale zatím to moc dobře nevypadá. V nejbližší době by se vrátit neměl, byť se snaží a dělá všechno pro to, aby se co nejrychleji uzdravil a stihl v téhle sezoně ještě nějaký zápas,“ popisuje Zbyněk Michálek.

Nestrašil nezastírá, že by ho šampionát lákal, jenže pro něj je stále prioritou zabojovat o místo v NHL. „Jelikož jsem v Carolině nedostával prostor, tak si ostatní manažeři myslí, že nejsem v pohodě po loňském zranění páteře. Proto beru šanci na farmě jako příležitost ukázat, že to není pravda. Hrát na MS by byla hezká příležitost předvést se na evropské scéně, kdybych věděl, že pro mě NHL definitivně skončila,“ říká otevřeně.

To nejsou pozitivní zprávy, přesto zbývá v AHL poměrně dost zajímavých jmen. Jedním z nich je třeba forvard Dominik Simon, jenž si zahrál před dvěma lety na turnaji v Praze, kde rozhodně nezklamal. Navíc se mu na farmě daří.

Šanci by mohl dostat i talentovaný střelec Jakub Vrána, jenž si letos zahrál i prvních dvanáct zápasů za Washington. Dobré reference jdou ze zámoří na jiného útočníka Tomáše Noska, s nímž počítají pro příští sezonu v Detroitu, kde ho má na očích Fischer. Možností je dost a Češi už musí brát AHL vážně.