Na Voráčka v Pittsburghu bučeli. Čeho se Češi dočkají v Torontu?

Stejné přivítání potkalo i dvojici „domácích“ Severoameričanů, Seana Couturiera a Shaynea Gostisbehereho. A jen brankář Michal Neuvirth byl zázrakem ušetřen. Tak se totiž v Consol Energy Center „vítají“ hokejisté, kteří jinak hrají za Philadelphii. Za tým nenáviděného pensylvánského soka.

Možná to ale byla jen kulisa, aby středeční příprava byla se vším všudy. Teď se totiž reprezentace přesunula do Toronta, kde už v sobotu zámořského času zahájí Světový pohár. Proti domácí Kanadě. A obránce Roman Polák, jinak hráč místních Maple Leafs, tuší: „Bude to něco neuvěřitelného. I kdyby na nás měli celou dobu bučet, tak to chce člověk zažít. I to bučení ho dostane do hry, namotivuje.“

Těžko říct, jestli publikum bude v sobotu tak nepřejícné. Spíš požene domácí a v „ohrožení“ je tak především Tomáš Plekanec, dnes už ikona pro změnu kanadských rivalů z Montrealu. I on ale mírumilovně tvrdí: „Myslím, že to bude něco jiného. Že nikdo nebude spojovat Maple Leafs a Montreal. Je to turnaj národních týmů a s NHL nemá v tomto směru nic společného. Bude tam bezesporu superatmosféra.“

Jisté obavy měl však před osmi lety, když Kanada hostila světový šampionát, Tomáš Kaberle. Národní tým se připravoval v Montrealu, on ale tou dobou válel za Toronto a říkal: „Ani nebudu chodit ven. Raději.“

A že by si tehdy jako většina jeho spoluhráčů šel podívat na play-off NHL, ve kterém tehdy hrál Montreal s Philadelphií? Zvlášť, když reprezentace bydlela hned naproti Belle Centre, domovu Canadiens? „To bych nepřežil,“ usmíval se, aniž by tušil, že právě tady zakončí svou kariéru v NHL.

Ale zpět do Toronta. Až v sobotu vjede reprezentace na led Air Canada Centre, možná hráči uslyší bučení, ale zároveň se ocitnou v srdci hokejového světa. Jako by fotbalisté hráli ve Wembley, na Maracaná. Však i Polák, který tu brzy načne třetí sezonu, říká: „Hokej tady milují a jsou na Světový pohár dobře připravení.“

Jakub Voráček pro změnu zavtipkuje: „Toronto? Těším se, jsou tam dobré restaurace.“ Pak už s vážností přidá: „Hrát za reprezentaci v Torontu proti nejlepším hráčům světa? Víc není.“

Není. A snad kanadské publikum bude mít v sobotu spíš důvod bučet, než nadšeně aplaudovat domácím.