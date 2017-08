Nadějný bek Rašner se nedohodl v Olomouci a snaží se oslnit Růžičku

Spekulovalo se o zájmu Vítkovic, blízko je však kontraktu v ambiciózním Chomutově, kde ho zkouší trenér Vladimír Růžička. „Nováčci se mi líbí, tým zřejmě zůstane takový, jaký začínal letní přípravu,“ potvrdil MF DNES.

Ale oficiální to ještě není. Rašner odehrál za Piráty zatím dva přípravné zápasy. „S reprezentací jsem byl zvyklý, že jsem na začátku byl s cizími kluky, takže zase takový skok to nebyl. Ale je to změna, v Olomouci jsem byl sedm let. Kluci jsou tu v pohodě, se vším pomůžou,“ pochvaloval si v rozhovoru pro chomutovský web. „Dojmy mám vynikající.“ Stařičkou olomouckou plecharénu, kde i hráči mrznou, vyměnil za moderní halu. „Mně se hraje v multifunkčních halách vždycky dobře, protože je tady tepleji. Zázemí i diváci jsou tu super.“

Zvyká si rovněž na hlasitý Růžičkův koučink: „O něm jsem předtím slyšel. A hodně se na to těším.“

Minulá sezona byla pro Rašnera těžká a stěžejní v tom smyslu, že si ověřil, zda operované koleno po roční pauze drží. Vrátil se v listopadu a za Olomouc stihl i s play-out odehrát 35 zápasů. Dobrý bruslař si připsal jen čtyři asistence.

Ale hlavní bylo, že koleno poraněné na mistrovství světa dvacítek ve Finsku zátěž vydrželo. „Koleno je bez problémů, já už jsem si to jen po sezoně doladil,“ ujistil v Chomutově. A vysvětlil, co ho vedlo ke změně: „Skoro rok jsem nehrál, protože jsem měl zranění kolene, a minulá sezona byla taková všelijaká, v Olomouci se toho dost změnilo, mně skončila smlouva a už jsem chtěl udělat krok dopředu. Tak to zkouším tady a snad to vyjde.“

Rozumět tomu však lze i tak, že kdyby dostal v Olomouci lepší podmínky, pravděpodobně by zůstal. Jenže se nedohodli. „Chtěl to zkusit někde jinde. Třeba mu to pomůže, já doufám, že se v kariéře posune někam dál,“ říká sympaticky bez známky trpkosti šéf Olomouce a trenér Jan Tomajko. „Nedohodli jsme se, ale to se nedá nic dělat.“ Hlavní kouč Mory Zdeněk Venera přikývl: „Chce to zkusit jinde, nebo má větší ambice. Je to jeho kariéra, jeho rozhodnutí. S tím nic nenaděláme.“

Kapitán Olomouce Martin Vyrůbalík, jenž s Rašnerem nastupoval ve dvojici, dodává: „Je to jeho volba. Skončila mu smlouva a odešel. Asi cítil, že už tu nemá takovou vytíženost, jakou by chtěl. Je to jeho věc a šanci tu vždycky měl, ale asi to cítil jinak. Šel jinam, to je každého rozhodnutí, může růst jinde.“

Veterán Vyrůbalík se neobává, že by Olomouc neměla do budoucna na kom stavět obranu: „Jsou tu mladší obránci, kteří s námi začínají trénovat – Spurný, nadějně se jeví i Rutar. Mladý Galvas, pokud neodejde, tak tu může nějakou sezonu hrát. Tak se může obrana doplňovat, když bude ta starší generace odcházet. To bychom se nemuseli bát.“

Rašnera, jenž dosud odehrál v extralize 94 utkání s bilancí jedné branky a deseti asistencí, teď čeká velká výzva: přesvědčit Růžičku o svých kvalitách a pokusit se zalepit v Chomutově díru po reprezentačním ofenzivním bekovi Janu Ruttovi, jenž odešel do Chicago Blackhawks porvat se o NHL.

I to je ostatně Rašnerův velký sen. „Honza Rutta je výborný bek. Pokusil bych se ho nahradit, ale vím, že to bude těžké,“ drží se rodák z Jeseníku při zemi. „Myslím, že jsem docela ofenzivní obránce, i když mi to minulý rok moc nepadalo, to byla asi spíš smůla. Doufám, že letos se to povede a zaujmu tady.“