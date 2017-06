Když na led létají sumci. Nashvillský zvyk graduje ve finále Stanley Cupu

Vítejte v Nashvillu, kde se před 15 lety zrodila nechutná a páchnoucí tradice.

Sumci na ledě Bridgestone Areny, to už je letité spojení, o němž se nyní na vlastní oči přesvědčují hokejisté Pittsburghu, kteří ve finále Stanley Cupu vedou 3:2 na zápasy.

Při rozbruslení před třetím zápasem finálové série si s jednou rybou pohrával náhradní gólman Marc-André Fleury. Vzal ji na hokejku a hodil jí jako palačinkou na pánvi.

Dalšího z hozených sumců rozverný fanoušek zabalil do ručníku s motivem Stanley Cupu, přidal mu žertovný kovbojský klobouček a do tlamy narval plyšového tučňáka. Pořádný kýč.

Ale také další ukázka toho, jak hokej vzal město jindy poblázněné jedině country útokem.

Na místní tradici už zareagovaly také celebrity, třeba herec Ashton Kutcher při čtvrtečním předávání hudebních cen CMT v Nashvillu přímo na pódiu pozvedl sumce. „Hodně štěstí,“ popřál hokejistům.

Původní záměr? Výsměch

Právě to mají sumci přinést. Stejně jako chobotnice, které padávaly od padesátých let na kluziště v Detroitu.

Psal se rok 2002 a do města country přijeli právě hráči Red Wings. Už jen geografickou blízkostí byl Detroit pro Nashville od prvních let v NHL tím největším rivalem. A mezi nimi bývá běžné špičkování.

Jednoho z domácích příznivců napadlo, že si ztropí žert z dlouholeté tradice soupeře. Místo chobotnice si vybral sumce, lokální pochoutku, na kterou se specializuje celá řada místních restaurací.



Z fóru se stala tradice. Už nešlo o dobírání si soka, nýbrž o vyjádření podpory vlastnímu mužstvu.

Sumci se prosadili, ačkoliv úklidové četě, která má na starost uklízení ledové plochy během komerční přestávky, nový zvyk příliš nevoněl. „Jsou nechutní, pouštějí sliz na led a pěkně smrdí,“ řekla Jessica Hanleyová, jež musela odklidit jednu z prvních hozených ryb. „Ale pokud je to pro dobro týmu, tak to přežijeme,“ dodala odhodlaně.

Se sumcem pod dresem

Ryby se na nashvillském ledě objevovaly dál. Přitom propašovat sumce na stadion je výzva hodná tajného agenta. Když je loni několik fanoušků v dresech kapitána Mikea Fishera (jak příhodné, když jeho příjmení znamená rybář) pronášelo na utkání play-off proti Anaheimu, obalili si nahá těla potravinářskou fólií, na ni pak přiložili kapitální úlovky a vydali se přes turnikety.