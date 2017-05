Nashville slaví postup, Sobotka s Jaškinem se naopak s play-off loučí

Z dosavadních deseti startů v play-off se Nashville už osmkrát radoval z vítězství. Po šokujícím výsledku 4:0 na zápasy proti favorizovanému Chicagu ve druhém kole Predators prodali svou formu i proti St. Louis, které přejeli pro změnu 4:2 na zápasy a poprvé v klubové historii tak okusí atmosféru finále Západní konference.

Dosavadní nejdelší jízdy play-off v podání Nashvillu vždy končily ve druhém kole (loni 3:4 se San Jose, 2012 po výsledku 1:4 s Phoenixem a v roce 2011 po výsledku 2:4 s Vancouverem).

Největší týmový úspěch navíc Predators mohli oslavit před svými fanoušky, když St. Louis poslali na dovolenou nedělní domácí výhrou 3:1. V úvodu duelu ale příliš veselo v Bridgestone Aréně nebylo, když už ve 3. minutě poslal Blues do trháku z bezprostřední blízkosti brány dorážející Paul Stastny.

Stav 0:1 však vydržel jen do 21. minuty. Predators vyšel skvěle nástup do druhé hrací části, v níž už po 35 vteřinách hry zakončil do odkryté části brány skvělý pas Mattiase Ekholma obránce Roman Josi. Rozdílovou akci pak předvedla v 44. minutě dvojce Viktor Arvidsson - Ryan Johansen. Prvně jmenovaný z rychlého protiútoku podél levého mantinelu zatáhl puk do útočného pásma a našel mezi kruhy najetého Johansena. Ten ve velké šanci nezaváhal a poslal podruhé puk za záda Jaka Allena.

V samotném závěru řádné hrací doby hosté zkoušeli štěstí hrou bez brankáře, což potrestal třetí trefou Calle Järnkrok. Asistenci u gólové pojistky si připsal i rozehrávající gólman Pekka Rinne. S vyřazením St. Louis skončila sezona i pro posledního Čecha s pevným místem v sestavě - Vladimíra Sobotku (16:52, -1). Poslední dva zápasy za Blues odehrál i mladík Dmitrij Jaškin (12:18, -2, 1 střela).

Ve finále Západní konference Nashville vyzve lepší celek z dvojice Anaheim (na širší soupisce je i aktuálně zraněný Ondřej Kaše) - Edmonton. Stav série je aktuálně 3:2 na zápasy pro Ducks.

Výsledky, 2. kolo play-off:

Západní konference - 6. zápas:

Nashville - St. Louis 3:1 (konečný stav série 4:2)