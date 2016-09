Neporažený Chomutov vyhrál i derby, Hübl se čertil: Stálo to za prd

„Sladký start. Všichni jsme si to takhle přáli,“ řekl za pirátskou kabinu obránce Jan Rutta. Jeho celek je po čtyřech kolech stoprocentní a jen o skóre za Kometou druhý.

Zato Litvínov je zamračený kvůli bilanci 1 výhra - 3 porážky. „Zatím se nebojím, že by to mohlo zapadnout do loňských kolejí, ale musíme něco změnit. Abychom zase v listopadu nečuměli, že máme najednou deset prohraných zápasů,“ kabonil se útočník Viktor Hübl. „Nemůžeme pořád říkat, že příště to zkusíme znova, ale prostě vlítnout do utkání a hrát úplně jinak než dnes.“

Gólman Strmeň: Musí se s námi počítat Brankář Jan Strmeň, specialista na Litvínov. Loni dvakrát vychytal hokejovým Pirátům výhru nad rivalem a i v pátek přispěl k tomu, že Chomutov dobyl led Vervy 4:2 a po čtyřech zápasech má plný počet bodů! „Asi to nikdo nečekal, ale jsme za to rádi a budeme se to snažit tlačit co nejdéle. Ať se nám splní ten náš sen a zahrajeme si play-off,“ přeje si Strmeň. Čtyři kola, 12 bodů. Stejnou bilanci jako vy má jen Kometa. Čím to, že zažíváte takový start snů v extralize?

Těžko říct, ale pořád je to jen začátek. Kometa je favorit celé ligy, s námi tam asi nikdo nepočítal. Ale my ukazujeme, že se s námi počítat musí a my jsme za to rádi. Loni jste dvakrát pomohl k výhře v derby, teď znovu. Platíte už za specialistu na Litvínov?

Nečekal jsem, že budu chytat, protože Jánko Laco byl v posledních zápasech výborný. Ale trenér Růžička mi řekl, že mi to na Litvínov jde, takže mě tam pošle znovu. Nemám tušení, proč mi to na Litvínov tak vychází, ale jsem za to rád. Doufám, že se mi takhle bude dařit i proti jiným týmům. Dvě třetiny jste nedostal gól, strachoval jste se v závěru o výhru, když Litvínov dotahoval?

Gól na 3:1 je posadil na koně, měli jsme pak problémy, v útoku jsou hodně dobří. Jsme rádi, že jsme to ubránili a body jsou naše.

Před 4 184 diváky rozhodl nástup do druhé třetiny, od Pirátů podobně drtivý jako minule proti Plzni. V čase 22:26 to bylo 2:0. Ruttova teč znamenala využitou přesilovku za 18 vteřin, necelou minutu poté najížděl Kämpf z křídla na brankáře Januse a puk procpal mezi jeho betony.

Když Poletín zkraje třetí periody využil další převahu Pirátů, zdálo se být hotovo. Góly Hübla a při power play Lukeše finiš zdramatizovaly, Huml se však trefil do prázdné branky a revoluci Vervy potlačil.

„Rozhodla naše špatná hra,“ tvářil se kysele Hübl. „Chomutov hrál jednoduše, vyndaval puky ven a z toho nám ujížděl, my nebyli schopní zareagovat. Nehrajeme hokej, co chceme, plácáme to po sobě. Chybí nám všechno. Přitom zápasy předtím špatné nebyly, ale místo toho, abychom to doma ještě zlepšili a vytvořili si tlak, stálo to za prd.“

Piráti září v přesilovkách, využití 40 procent je nejlepší v extralize. Nová zbraň? „Ona nám kvalita odešla do Fribourgu,“ zmínila Rutta nejproduktivnějšího muže extraligy Červenku, „takže jsme museli přesilovky víc trénovat. Hodně jsme se o nich bavili, hodně je zkoušeli. Zatím to jde, snad to nezakřiknu.“

Asistent hostů Petr Martínek vyzdvihl vynikající výkon brankáře Strmeně, specialisty na Litvínov, domácí kouč Radim Rulík našel jen málo pozitiv: „Až třetí třetina snesla měřítko, co chceme hrát.“

Chomutov v neděli ve své aréně vyzve mistrovský Liberec už v 15.30, o dvě hodiny později začne zápas Mladá Boleslav - Litvínov. „Liberec? Doma hrajeme už od loňska dobře, na svém ledě se můžeme rovnat s kýmkoli,“ těší se chomutovský Rutta na šampiony.