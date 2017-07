Pomoc pro Kanadu a USA? Na olympiádu smějí farmáři, Češi mají zatím smůlu

Zatímco Češi, Švédové či Rusové sestaví kvalitní, konkurenceschopný kádr i bez „krajánků“ z National Hockey League, pro Kanadu a USA bude stejný úkol větší výzvou.

Vždyť i na květnovém mistrovství světa v Paříži a Kolíně nad Rýnem obě reprezentace spoléhaly hlavně na borce z nelepší ligy světa, Kanaďané měli ve svých řadách jediného „Evropana“, Američané žádného. Jen šest vysokoškoláků.

Kanada se již delší dobu na olympijské hry připravuje. Představila se na Německém poháru, nástin možné podoby národního mužstva pro Koreu ukázal i tradiční vánoční Spengler Cup ve Švýcarsku. Jak vypadaly obě soupisky? Jména slušná, ale nějaké oživení by to sneslo.

Přinese jej American Hockey League?

Její šéf David Andrews sdělil, že pod pět kruhů pustí hokejisty s kontraktem výlučně pro tuto soutěž. V praxi to znamená, do Asie se v tuto chvíli mohou podívat všichni hokejisté, které si na této farmě neodkládají, či nevychovávají jednotlivé kluby NHL.



Češi v AHL pro příští sezonu podle odhadu Elite Prospects Brankáři: Marek Mazanec, Vít Vaněček, Daniel Vladař, Matěj Machovský

Obránci: Dominik Mašín, Jakub Jeřábek, Radim Šimek, Jan Košťálek, Filip Hronek, Jakub Zbořil

Útočníci: Tomáš Hyka, Filip Chlapík, Dominik Simon, Adam Musil, Daniel Přibyl, David Kämpf, Václav Karabáček, Michael Špaček, Martin Frk

Tuto podmínku nesplňuje žádný z českých „farmářů“, všech 19 z nich je pod smlouvu platnou pro NHL i AHL a v přípravných kempech se za pár týdnů porvou o místo mezi elitou. Takový scénář čeká Radima Šimka, Jakuba Jeřábka, Martina Frka, Filipa Chlapíka i další.

Ani ostatním evropským reprezentacím nepřihraje Andrewsův krok množství možných posil, naopak generálním manažerům Kanady a USA se výrazně uvolňují ruce. Jen namátkou, budou moci pozvat Chrise Bourquea, Toma Kostopouluse či Darrena Archibalda. A desítky dalších.

Nejde o žádné superhvězdy, ale často zkušené, produktivní hráče, mnohdy s vůdčími kvalitami.

Těžit ze vstřícného gesta bude hlavně Amerika. Spojené státy nemají v Evropě tolik kvalitních borců jako jejich tradiční rival a očekávalo se, že se pro olympijský turnaj vydají „cestou hokejového zázraku“. V roce 1980 v Lake Placid dosáhly na zlato díky univerzitním hokejistům. Teď mohou vysokoškoláci, „Evropané“ a farmáři spojit síly a utvořit solidní tým.

Zajímavým impulsem pro generální manažery olympijských kádrů by mohl být ještě jeden ústupek ze strany profesionálního zámořského hokeje. A to sice to, že NHL pustí na olympiádu také farmáře s kontraktem platným také pro tuto ligu.

To už by bylo interesantní i pro Česko, k mání by bylo až 19 potenciálních reprezentantů.

V tuto chvíli se má za to, že vše mohlo dopadnout tak, že o uvolnění těchto hokejistů rozhodne každý klub individuálně. Vzhledem k tomu že ani NHL, ani AHL nebudou mít v harmonogramu olympijskou přestávku, se dá těžko předpokládat, že by se dočkal „propustky“ nějaký zásadnější počet hráčů.