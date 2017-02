NHL jedná o olympijské účasti s Bachem, Leonsis hráče určitě pustí

NHL chtěla mít v otázce (ne)uvolnění svých hráčů na olympijský turnaj jasno do konce ledna, to se však nepodařilo.

„Nevím, jak dlouho by mohla tato otázka zůstat nevyřešená. Neznám odpověď. My nejsme ti, kteří si určují uzávěrky,“ řekl v sobotu komisař NHL Gary Bettman.

Většina majitelů klubů se podle všeho stále staví proti. „Pokud zůstane status quo, nemyslím si, že bychom byli na olympiádě,“ uvedl Bettmanův zástupce Bill Daly.

Teď však nastává pokus tento status quo změnit. Bach s Faselem se mají v pátek v New Yorku setkat s Bettmanem a dalšími zástupci NHL i hráčských odborů NHLPA. A pokusit se prolomit poněkud zamrzlé ledy mezi oběma stranami.

NHL uvolňuje své hráče na olympiádu od roku 1998, kdy na turnaji v Naganu senzačně triumfovala česká reprezentace. Jenže dosud vždy platilo, že náklady spojené s cestováním hokejových hvězd, pojistkami jejich vysokých smluv a dalšími výdaji hradil olympijský výbor.

Tuto dohodu však Bach v otázce startu hokejistů NHL v Pchjongčchangu ukončil, řekl, že MOV tyto finance neposkytne. A tím vystavil majitele klubů otázce: Máme zavřít ligu v měsíci, kdy při absenci konkurence v podobě amerického fotbalu (NFL) a baseballové MLB začínáme generovat největší příjmy i sledovanost, a ještě za to platit? Máme nést náklady spojené s akcí v Jižní Koreji a za to riskovat, že se nám zraní největší hvězdy před klíčovou fází sezony, tak jako třeba centr John Tavares z New York Islanders na olympiádě 2014 v Soči?

K hráčům tradičně vstřícný vlastník washingtonských Capitals Ted Leonsis má jasno: své hokejisty na olympiádu pustí, ať už to NHL učiní také, nebo ne.

„Neumím si představit, že by hráči řekli, že na olympiádu nechtějí. Je to liga hráčů a pokud Alex Ovečkin, Braden Holtby nebo Nick Bäckström řeknou, že chtějí reprezentovat, jak jim mám říct ne? Můžu být potrestán, můžu dostat pokutu, ale já prostě cítím, že jsme s Nickem, Bradenem a Alexem v tomto partneři,“ řekl serveru NHL.com Leonsis.

Alexandr Ovečkin na olympiádě v Soči

Ten podobné gesto učinil i během jednání o olympiádě v Soči, o níž Ovečkin řekl, že poletí reprezentovat Rusko v každém případě. Teď hovoří stejně.

„Už jsem byl tisíckrát tázán a je to pořád stejné. Když Alex bude chtít jet, co mám dělat? Zastavit ho? Zakázat mu start? Zamknout ho v šatně? Neumím lépe odpovědět. Když bude chtít jet, pojede,“ prohlásil Leonsis.

Mnoho dalších majitelů se však k dalšímu zavření soutěže kvůli olympiádě „na druhém konci světa“ staví přinejmenším zdrženlivě. Zdánlivě bezvýchodnou situaci se snažil zachránit Fasel, který slíbil, že finance na uhrazení nákladů sežene ze zdrojů IIHF. Bettman však nechce, aby se to dělo na úkor hokejového rozvoje a mládežnických programů po celém světě.

Fasel je mužem, který v 90. letech NHL na olympiádu dostal. A udělá vše pro to, aby jeho dílo pokračovalo.

„Fanoušci to chtějí, hráči to chtějí,“ řekl šéf mezinárodní hokejové federace podle komentátora TSN Boba McKenzieho. „Musíme přesvědčit Garyho a majitele. Doufám v úspěch. Přeplaval bych Atlantik, aby se to povedlo.“