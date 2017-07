Zámořská NHL dobývá čínský trh. Pomáhá tomu i Čech Pastrňák

Český střelec druhé léto za sebou pomáhá svému klubu propagovat hokej v Číně. To jistě vítá i komisař NHL Gary Bettman. Ten okem zkušeného byznysmena vidí Čínu jako obrovský trh, na který chce NHL expandovat. Účast hokejových hvězd na olympiádě v Číně 2022 by to výrazně usnadnila. A Bettman, na rozdíl od olympijských her v Jižní Koreji 2018, o tuto šanci zřejmě nebude chtít přijít.

NHL ale má i svoje páky, v září v Šanghaji a Pekingu sehrají dvě přípravná utkání Vancouver Canucks a Los Angeles Kings – tedy celky ze západního pobřeží Ameriky, které mají v Číně velký fanouškovský potenciál.

Vždyť v kanadském Vancouveru žije početná čínská menšina a o Los Angeles to platí podobně. „Zájem o hokej a o NHL v Číně stále roste,“ pochvaluje si ostatně Gregory Smyth, vedoucí čínské hokejové ligy.

Zájmu napomohl i konec června 2015. Tehdy byl poprvé v historii NHL draftován hráč narozený v Číně. New York Islanders v šestém kole sáhli po obránci Andongu Songovi. Jeho zvolení během druhého dne draftu v Číně sledovalo živě 2,5 milionu diváků.

Kamera po celý den zabírala každý Songův pohyb a mladík narozený v Pekingu se na chvíli stal hokejovou hvězdou.

„Být v něčem první zavazuje. Dělá mě to hrdým a motivuje být lepším hráčem,“ řekl Song pár minut po životním momentu. Šlo o drobný krok pro mladého obránce, ale velký pro rozvoj hokeje v Číně.

Čínský hokejista Andong Song na nováčkovském kempu New York Islanders.

NBA za vzor

Komisař Bettman věří, že NHL může v budoucnu růst v Asii podobně jako NBA, která v roce 2015 podepsala s Čínou pětiletou smlouvu na vysílání basketbalové ligy za 700 milionů dolarů.

„Jsme stále na začátku. Před námi je dlouhá cesta. Možnosti jsou ale v Číně obrovské,“ říká Bettman. Což před lety rozpoznal dnes už bývalý komisař NBA David Stern, který se výrazně podílel na propagování basketbalu na asijském kontinentu. V Číně, Filipínách a Indii začal sport prosperovat. Přispěl k tomu samozřejmě sportovní kult Michaela Jordana a na začátku nového tisíciletí hlavně domácí produkt Jao Ming. Čínský obr patřil k hvězdám NBA a stal se chodící reklamou.

A výsledek? Čína je dnes pro NBA po Severní Americe druhý největší trh na světě. Stejný recept – a úspěch – by ráda zopakovala i NHL.

Příprava na rok 2022

Boston Bruins patří k prvním z klubů NHL, jež se výrazně podílejí na hokejové osvětě v Číně. David Pastrňák se stal tváří klubové kampaně.

Zástupci slavného celku se vydali do Číny už minulé léto. Teď klub poslal do Pekingu početnější výpravu. Ta v čínské metropoli otevřela nově vybudovanou tréninkovou halu pro malé hokejisty.

Pastrňák a spol. odlétli do Pekingu na čtrnáct dní. Jedním z hlavních důvodů vzájemné spolupráce je i olympiáda v roce 2022. „Chtějí tu hokeji připravit půdu a dostat ho mezi více fanoušků,“ tuší brankář Bostonu Tuukka Rask.

To potvrzují i Bettmanova slova. „Pracujeme velmi tvrdě na rozvoji hokeje v Číně. Byl jsem informován, že pro čínskou vládu je to před olympiádou 2022 jedna z priorit,“ hledí Bettman do budoucnosti.

Před NHL je ještě dlouhá cesta v napodobení NBA. Může být však podobně úspěšná...