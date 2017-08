Kdo odnaučí NHL kulhat? Slavná liga nezavrhuje návrat do Kansas City

Mapa NHL pro novou sezonu: 15 týmů na Západě a o jeden více na Východě.

Tuto disproporci by mohla zámořská liga snadno vyřešit, pozvat do svých řad dalšího nováčka.

17. září se poprvé na ledové ploše zhmotní dětský sen Billa Foleyho, většinového majitele Golden Knights. Hokejisté z Las Vegas nastoupí k premiérovému přípravnému zápasu proti Vancouver Canucks.

„Já jsem prostě hokejem posedlý. Chtěl jsem mít celek NHL, ať to stojí, co to stojí,“ říká Foley.

Kdo bude v pozici benjamínka nevadský projekt následovat? To je otázka za dobrých 500 milionů dolarů. Právě tolik stojí vstupní poplatek do více než staleté soutěže, která od šedesátých let minulého století zkouší metastázovat do nejrůznějších koutů USA a Kanady.

Bill Foley, majitel klubu Vegas Golden Knights

Není to žádný virál, v posledních letech NHL se svým šířením nijak nepospíchá. Zatím ani není jisté, že 32. mužstvo v dohledné době přijme.

Vždyť od roku 1998 vstoupilo do prestižní soutěže jen pět klubů (Nashville Predators, Atlanta Thrashers, Minnesota Wild, Columbus Blue Jackets a Vegas Golden Knights), přičemž při loňském rozšiřovaní nakonec přísným přijímacím řízením prošel pouze jeden ze zájemců.

To už snáz projde velbloud uchem jehly...

Dočkal se Foley a s ním kasíny proslulé „město hříchu“, především kvůli slabému kanadskému dolaru byla zamítnuta kandidatura frankofonního Quebec City.

Kdo se o rozšíření NHL pokusí příště? Skloňují se mnohé varianty. Pokud přijde řeč na Kanadu, mluví se o Hamiltonu, Saskatoonu nebo Torontu, které by mohlo získat svůj druhý tým. Ve hře zůstává i Quebec, kde lidé se slzou v oku vzpomínají na původní Nordiques.

Stačil jeden dopis

Z amerických měst patří mezi nejčastěji zmiňované adepty Seattle, Houston a Kansas City. Právě o něm se v uplynulých dnech rozhořela na zámořských sportovních webech poměrně živelná diskuze.

Rozpoutaná dopisem Billa Dalyho, zástupcem šéfa NHL Garyho Bettmana.

NHL se na skok do Kansas City vrátí už 28. září, přípravné utkání odehraje v sedmnáctitisícové hale Sprint Center St. Louis Blues a Minnesota Wild. Půjde o šestou návštěvu v největším městě státu Missouri za deset let.

Pro obyvatele Kansas City, alespoň ty s časnějším datem narození, není nejlepší hokejová liga světa žádnou novinkou. Už v sedmdesátých letech fandili místním Scouts, ti ovšem po dvou letech zamířili o dům dál. Do Colorada a přijali název Rockies. Mohli za to především problematičtí majitelé.

Kdo by stál za novým projektem? Mužstvo NHL by rád v Kansas City viděl Lamar Hunt mladší, vlastník Kansas City Chiefs. Ti hrají americký fotbal na nejvyšší úrovni (NFL), Huntovi patří také profesionální hokejový tým Kansas City Mavericks.

„Toto město jsme nikdy zcela nespustili z našeho hledáčku. Za příhodných okolností by naše soutěž férově zhodnotila a zvážila rozšíření do Kansas City,“ píše Daly.

Pochybnosti ve dvou směrech

Zároveň upozorňuje na nedostatky, kterými centrum svébytného jazzu a prvotřídního grilování trpí.

„Když hodnotíme lokality, obvykle hledíme na tři věci: jestli je k dispozici kvalitní aréna, zda je tamní trh dostatečný, aby podpořil klub NHL, a také na přítomnost kvalifikovaného a zapáleného majitele. První podmínku Kansas City se svojí Sprint Center jistě splňuje, na zbylých dvou se musí dál pracovat,“ tvrdí Daly.

Hunt by se musel začít angažovat s podobnou vervou jako Foley, aby expanze do Kansas City mohla začít nabírat reálných obrysů. I ostatní zmiňovaná města mají své problémy. Třeba v Seattlu chybí vyhovující aréna, Hamilton by do ligy zase mohli odmítnout pustit kvůli přílišné geografické blízkosti vlastníci Buffalo Sabres a Toronto Maple Leafs.

Sama NHL navíc zatím nehlásá, že by se nutně potřebovala dál rozšiřovat.

Zdá se tedy, že ještě nějaký čas bude kulhat.