Sezonu NHL čeká klíčový měsíc. O co v něm půjde českým hráčům?

„Na začátku sezony je ještě k vidění ofenzivnější hokej a různé styly různých týmů. V únoru už všichni hrají na krev,“ popisoval Jakub Voráček, útočník Philadelphie.

„Myslím, že opravdu sortovat se to bude teď do konce února, kdy je v NHL uzávěrka přestupů. Ta bude pro nás jako trenéry českého nároďáku hodně důležitá s ohledem na mistrovství světa,“ podotkl Václav Prospal, asistent reprezentačního kouče Josefa Jandače.

Drama letos ještě umocňuje vyrovnanost velké většiny mužstev. V Západní konferenci padají reálně mimo hru jen Colorado a nejspíš i Arizona, ve Východní mají slušnou šanci na play-off všichni: New Jersey dělí po 50 odehraných duelech od Philadelphie, která je na nejnižší postupové pozici, jen sedm bodů.

O 16 míst ve Stanley Cupu tak bojuje 28 celků. A v nich 22 hráčů a tři gólmani z Česka. Podívejte se, v jaké jsou se svými týmy situaci.

Na výsluní: Tomáš Plekanec, Tomáš Hertl, Lukáš Sedlák, Michal Kempný, Ondřej Kaše...

(Zleva) útočník Columbusu Lukáš Sedlák, Ondřej Kaše z Anaheimu a chicagský bek Michal Kempný

Pobyt v týmech, které útočí na špici celé ligy, si užívají jak osvědčené české hvězdy, tak nováčci.

Plekanec neprožívá individuálně bůhvíjaký rok, ale jeho Montreal s náskokem vede Atlantickou divizi. Hertl se vrátil po zranění, ale v San Jose hraje výborně a má šanci na opakování parádní jízdy z minulé sezony, kdy Sharks vybojovali finále Stanley Cupu.

Nováček Sedlák má za sebou sérii 16 výher Columbusu v řadě a jeho tým má třetí nejvyšší počet bodl v celé NHL (68). A další zelenáč Kaše se prosadil do sestavy Anaheimu, jenž jde v posledních týdnech nahoru a drží se mezi prvními pěti celky Západní konference. Obránce Kempný se zase ve své první sezoně usadil v sestavě Chicaga, které se pere s Minnesotou o první místo v Centrální divizi.

Lepší střed: Jakub Voráček, David Krejčí, David Pastrňák...

Na postupových místech se jen tak tak drží české trio s Philadelphií (Voráček, Radko Gudas a Michal Neuvirth) i dvojice Krejčí - Pastrňák z Bostonu.

Tyto dva celky mají stejný počet bodů (56), ale budou muset uhájit své pozice proti vlně osmi pronásledovatelů, kteří ztrácejí od jednoho do sedmi bodů a navíc mají leckdy i několik utkání k dobru.

Zejména Philadelphii s Voráčkem jako nejproduktivnějším Čechem sezony (44 bodů v 50 startech) se začátkem ledna nedařilo a jen díky sérii tří posledních výher urvala zpět divokou kartu zajišťující poslední postupovou příčku. I Boston, jenž většinou střídá dvě vítězství se dvěma porážkami za sebou, by potřeboval trochu přidat.

Pronásledovatelé: Ondřej Pavelec, Jaromír Jágr, Michael Frolík, Ondřej Palát, Patr Mrázek, Dmitrij Jaškin, Roman Polák, Pavel Zacha...

Největší armáda českých hráčů je v týmech, které věří v postup, ale musí dohánět mírnou ztrátu.

Pavelce povolal Winnipeg z farmy jako zachránce a povedlo se mu přitáhnout se na tři body od Frolíkova Calgary, které drží s 53 body druhou divokou kartu na Západě spolu se St. Louis (Jaškin). Mezi těmito dvěma týmy a čtyřmi pronásledovateli pod nimi je rozdíl jednoho až tří bodů: Los Angeles a Vancouver jich mají 52, Winnipeg a Dallas s Faksou a zraněným Jiřím Hudlerem 50.

I na Východě je v množině mužstev s reálnou šancí dostat se do elitní osmičky konference spousta českých jmen: Palát s Andrejem Šustrem v Tampě, Polák v Torontu, nováček Zacha v New Jersey či brankář Mrázek v Detroitu, jemuž hrozí, že se po 25 sezonách poprvé nedostane do play-off. Jágrova Florida má na Philadelphii čtyřbodovou ztrátu.

V příštím měsíci, kdy Jaromír Jágr oslaví 45. narozeniny, budou jeho výkony pro Floridu obzvlášť důležité.

U dna: Radim Vrbata, Martin Hanzal

Jen malou šanci na postup do play-off má Arizona, která je 15 bodů pod čarou. A to je ve dvoubodovém systému hodně i přesto, že jí do konce základní části zbývá odehrát 34 utkání.

Martin Hanzal (vlevo) a Radim Vrbata

Hanzal i Vrbata, jenž prožívá s 34 body ve 48 zápasech výbornou sezonu, by tak mohli být potenciálně volní pro mistrovství světa.

Jenže oběma končí v létě smlouva a mohou se stát předmětem trejdu a tím atraktivními posilami pro některý z lepších týmů NHL.

„Budeme sledovat, jestli si kluby s mizící šancí na play-off nechají české hráče a ti nám pak budou k dispozici pro šampionát, nebo jestli je vymění někam do ambiciozního mužstva a prodlouží jim ligovou sezonu,“ upozornil reprezentační asistent Prospal.

Osud Vrbaty s Hanzalem bude v tomto směru velmi zajímavý.