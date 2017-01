Pardubické bídě navzdory, Schaus v extralize kraluje obráncům

A svoji roli plní dokonale. Žádný jiný obránce v extralize nemá víc bodů než on. Podílí se téměř na třetině gólů svého týmu a dokonce patří jako jediný bek mezi Top 20 nejproduktivnějších hráčů ligy. Podpora útoku a hra na hraně rizika mu je vlastní.

„Hrál jsem takhle celý život. Snažím se diktovat tempo hry. Moje body jsou však výsledkem celého týmu,“ tvrdí skromně třicetiletý zadák, jenž v 37 utkání nasbíral už 29 bodů.

Angažmá beka s německými předky lze bez váhání hodnotit v Pardubicích jako jeden z mála světlých momentů tohoto ročníku. Schaus v extralize patří už do téměř ohroženého druhu ofenzivních obránců. Svojí rychlostí, dobrou přihrávkou a pohotovou střelou na ledě předčí ostatní.

Trenéři na něj hodně spoléhají. Marně byste hledali vytíženějšího hokejistu soutěže. „Trénuji celé léto, abych to vydržel,“ říká.

Bek, jakých je málo

Hráčův agent Jiří Poner dodává: „Má rád, když může hrát přes 25 minut na utkání. Jinak by tolik nevynikal. Jsou hráči, kteří by to neudýchali, on má ale kondici jak buldok.“

Přitom v Evropě jde o poměrně neznámé jméno. Na starý kontinent přišel nedraftovaný bek už před více než třemi lety. Zahrál si v Norsku, Německu a v minulé sezoně v EBEL lize za Innsbruck. Tam ofenzivně zářil, a tak si ho vyhlédly Pardubice. Po další vydařené sezoně o něj roste zájem.

„Na evropské poměry je to nadstandardní hráč. Je těžké se z alpské ligy dostat někam dál. Odteď bude mít všude otevřené dveře, včetně KHL. Ofenzivní beci nejsou, a když jo, tak jsou výborně zaplacení,“ říká Poner.

Setrvání na východě Čech se tak bude odvíjet od toho, jak Pardubice zvládnou boj o setrvání v extralize. Případných nabídek bude mít třicetiletý bek určitě dost.

V Pardubicích se mu ale líbí a jeho přístup si pochvaluje i nový trenér Miloš Holaň. „Naprostý profík. První na ledě a odchází mezi posledními. Nic nepodcení, navíc je to náš jediný bek, který se nebojí na ledě něco vymyslet,“ chválí.