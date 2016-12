Skvostná přihrávka i dobrá střela. Na dvacítkách řádí švýcarský talent

O Hischierovi ještě určitě uslyšíte. Uznávaný hokejový analytik kanadské televize TSN Bob McKenzie Švýcara zařadil na první místo mezi Evropany pro letošní draft NHL. Před všechny talentované Finy, Švédy, Rusy i českého Martina Nečase. „Dobře bruslí a na ledě hraje neskutečně chytře. Umí předložit skvostnou přihrávku i dobře vystřelit,“ říká o něm.



I u většiny skautů NHL se Hischier pohybuje mezi top pěti talenty letošního draftu. Svoji výjimečnost předvedl hned v prvním utkání na turnaji. Proti českému týmu byl na ledě u všech čtyřech branek Švýcarů. Dvě připravil a tu vítěznou po chybě české obrany sám vstřelil.

„Cítili jsme, že můžeme Čechy zaskočit. Byli jsme odpočatí. Máme hodně mladý tým, ale můžeme být hodně nebezpeční,“ pochvaloval si odchovanec švýcarského Vispu.

Přitom před gólem v prodloužení, kterým rozhodl o druhém bodu pro Švýcary (4:3), sám přispěl českému týmu k vyrovnání.

Necelé tři minuty před koncem třetího dějství nešťastně fauloval českého obránce Ondřeje Válu, a daroval tak svěřencům Jakuba Petra klíčovou přesilovku. Tu sice Chlapík a spol. na ledě nedokázali využít, ale celé dvě minuty drželi svého soka v obranném pásmu, až nakonec právě dvougólový střelec večera Filip Chlapík přesnou ranou 16 vteřin před koncem vyrovnal.

„Celé ty dvě minuty byly hrozné. Bohužel zvládli vyrovnat. Naštěstí jsme rychle rozhodli v prodloužení,“ řekl po utkání útočník kanadského Halifaxu.

Muka na trestné ho nezlomily.

Hned na začátku prodloužení si počkal na chybu Jakuba Zbořila s Davidem Kašem, ujel svým pronásledovatelům a střelou mezi betony překonal brankáře Škarka.

I v druhém utkání na turnaji se bodově prosadil. Jeho další gólová přihrávka ale k výhře nad favoritem skupiny ze Švédska nestačila a Švýcaři prohráli 2:4.

Obdivovatel ruského útočníka Pavla Dacjuka patří do silné generace švýcarských talentů kolem Fialy a Meiera, kteří se pomalu zabydlují v NHL. Před sezonou odešel z Bernu do québecké juniorky QMJHL, kde zatím patří k nejproduktivnějším hráčům celé soutěže. V 31 utkáních si připsal 48 bodů. Někteří skauti ho herním stylem přirovnávají k českému útočníkovi Patriku Eliášovi.

„Ze začátku to pro mě byla velká změna. Celý život jsem hrál v Evropě. V Kanadě musím daleko více bojovat o puk. Je to ještě více o bruslení, ale postupem času se to zlepšuje,“ říká o přesunu do Kanady jeden z největších mladých talentů na turnaji v Montrealu a Torontu.

Tohle jméno si určitě zapamatujte.