Nízká návštěvnost? V Ottawě si poradili, z arény zmizí 1 500 míst

Hokej

Zvětšit fotografii Tým kolem Erika Karlssona (vlevo) řeší i přes úspěchy na ledě problémy s nízkou návštěvností. | foto: Reuters

dnes 15:47

Co by za to jiní fanoušci v Kanadě dali? Ottawa se v posledních vyřazovacích bojích NHL dostala ze všech celků z hokejové země nejdál, skončila až před finálovým prahem. Kdo však čekal arénu praskající ve švech, musel zírat. Stadion Canadian Tire Center nebyl v průběhu celého play-off vyprodán ani jednou. Vedení Senators zareagovalo po svém - před nadcházející sezonou přikrylo 1 500 míst plachtami.