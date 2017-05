Slovinský hokej budou na MS reprezentovat i dva obránci z Česka

Kopitar, který v září dovedl jako kapitán Výběr Evropy až do finále Světového poháru v Torontu, se krátce po skončení základní části NHL omluvil z účasti. Po dlouhé a náročné sezoně chtěla hvězda Kings zregenerovat a doléčit drobná zranění.

Jako jediný tak má v týmu trenéra Nika Zupančiče zkušenosti z NHL forvard Jan Muršak, který poslední tři roky hrál za CSKA Moskva a aktuálně se v KHL stěhuje do Nižního Novgorodu.

Mezi sezonami 2010/11 až 2012/13 sehrál za Detroit 46 utkání a připsal si čtyři body za dvě branky a dvě asistence.

V KHL v současné době působí také útočníci Žiga Jeglič ze Slovanu Bratislava, Rok Tičar z Jekatěrinburgu a Robert Sabolič z Vladivostoku. Po šesti hráčích hraje v EBEL a ve Francii, tři v Německu, dva v Bělorusku, po jednom v Dánsku a ve Švédsku.

V nejvyšší soutěži nenastupovali útočník Nik Pem z německého druholigového Heilbronnu, ve stejné soutěži působí i bek Aleš Kranjc v celku Bad Nauheim a v druhé nejvyšší švédské lize chytá za AIK Stockholm Gašper Krošelj, který v předešlé sezoně působil v Záhřebu v KHL.

Vedle Gregorce a Repeho je ve slovinském týmu dalších šest hráčů se zkušenostmi z českých soutěží. Kanonýr Sabolič hrál v letech 2014 až 2016 za Spartu, zadáci Mitja Robar z Klagenfurtu a Luka Vidmar z Frederikshavnu přišli rovněž před třemi roky do Mladé Boleslavi. Robar tam strávil dva roky a Vidmar pouze sezonu.

Kranjc hrál v ročníku 2011/12 za tehdy extraligové České Budějovice a na startu sezony 2015/16 působil krátce v Chomutově. Bek Matic Podlipnik z Lyonu oblékal v letech 2012 až 2014 v první lize dres Jihlavy. Útočník Miha Verlič z Villachu nastupoval mezi roky 2009 a 2011 za juniorku Opavy a zahrál si i za její první tým ve třetí nejvyšší soutěži.

Dvaadvacetiletý Repe hraje v Česku tři roky, ale v nejvyšší soutěži má na kontě jen tři zápasy za Třinec. V prvním ročníku v tuzemsku nastupoval v první lize za Havířov a pak zamířil ve stejné soutěži do Kladna. O pět let starší Gregorc přišel v roce 2013 do Pardubic a loni přestoupil do konkurenčního Hradce Králové.

V přípravě na šampionát sehráli Slovinci šest zápasů. V Celje zdolali Maďarsko 2:1, v Lublani prohráli s Kazachstánem 1:2 po samostatných nájezdech, v Budapešti zvítězili nad Maďarskem 5:3, v Neumarktu porazili domácí Itálii 4:1, na Alrosa Cupu v Petrohradu pak vyhráli nad Norskem B 5:3 a prohráli s Ruskem B 3:5.

Do turnaje vstoupí nováček elitní kategorie v sobotu zápasem proti Švýcarsku, pak je čekají duely s Kanadou, Norskem a Finskem. V pátek 12. května od 16:15 nastoupí proti Česku a potom ještě narazí na Bělorusko a domácí Francii.