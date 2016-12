Z nominace dvacítky před MS vypadli bek Hájek a útočník Anděl

dnes 10:46

Obránce Libor Hájek ze Saskatoonu ze zámořské juniorské WHL a útočník Lukáš Anděl z prvoligového Havířova na nadcházejícím mistrovství světa do 20 let hrát nebudou. Nevešli se do nominace, kterou po generálce se Spojenými státy oznámil kouč Jakub Petr. Do turnaje vstoupí český tým v pondělí večer.

Nyní je ve výběru pětadvacet jmen a z dvaadvacítky hráčů v poli se ještě dva na turnaji nepředstaví. Kouč Petr s asistenty Jiřím Dopitou a Petrem Svobodou by o nich měli mít jasno po úvodních dvou zápasech v základní skupině. Kádr již dříve musel opustit zraněný forvard Dominik Lakatoš z Liberce. V kádru jsou tři gólmani, osm obránců a 14 útočníků. Z nich 12 hraje v domácích soutěžích, 10 v zámořských juniorských soutěžích, gólman Daniel Vladař působí na farmách Bostonu v Providence v AHL a v Atlantě v ECHL, obránce František Hrdinka ve švédském Linköpingu a útočník Radek Koblížek v finském Kärpätu Oulu. Už na třetím mistrovství světa dvacítek v kariéře se mohou představit útočníci David Kaše z Chomutova, Michael Špaček z Red Deer z WHL i Vladař, který ale na minulém šampionátu do hry nezasáhl. Do turnaje vstoupí český tým v pondělí ve 23:00 středoevropského času proti obhájcům titulu Finům. V dalších zápasech základní skupiny A v Montrealu je čeká Švýcarsko, Dánsko a Švédsko. Širší nominace české hokejové dvacítky Tým pro MS v Montrealu a Torontu (26. prosince - 6. ledna) Brankáři: Petr Kváča (České Budějovice), Jakub Škarek (Dukla Jihlava), Daniel Vladař (Providence/AHL). Obránci: Petr Kalina (Sparta Praha), Daniel Krenželok (Vítkovice), David Kvasnička (Plzeň), Vojtěch Budík (Prince Albert/WHL), František Hrdinka (Linköping/Švéd.), Filip Hronek (Saginaw/OHL), Ondřej Vála (Kamloops/WHL), Jakub Zbořil (St. John/QMJHL) Útočníci: Martin Nečas (Kometa Brno), Adam Musil, Michael Špaček (oba Red Deer/WHL), Lukáš Jašek (Třinec), David Kaše (Chomutov), Petr Kodýtek (Plzeň), Daniel Kurovský (Vítkovice), Jan Dufek, Kristian Reichel (oba Litvínov), Filip Chlapík (Charlettetown/QMJHL), Radek Koblížek (Kärpät Oulu/Fin.), Šimon Stránský (Prince Albert/WHL), Filip Suchý (Omaha/USHL), Tomáš Šoustal (Kelowna/WHL).