Ručinský u hokejové reprezentace končí, proti Slovákům půjde 14 nováčků

„Byl požadavek, aby vzhledem k náročnosti sezony, byl generální manažer u týmu častěji. A to z hlediska organizačních i kvůli výjezdů ven. Martin to časově nedává, má nějaké aktivity. Asi ho to i trošku mrzelo, ale říkal, že se nedá nic dělat. Chtěl pokračovat alespoň v roli konzultanta a chce být nápomocen při olympiádě a mistrovství světa,“ řekl kouč reprezentace Josef Jandač.

Časově náročné to ale už brzy může být i pro Hniličku. Ten bude kandidovat v podzimních parlamentních volbách za hnutí ANO. „Mám svou práci, kterou opouštět nechci. Pokud bych uspěl, řešili bychom to následovně,“ uvedl Hnilička.

Hned čtrnáct nováčků figuruje v nominaci pro přípravné zápasy se Slovenskem v Třinci a Žilině. V kádru je jediný účastník letošního mistrovství světa v Paříži - obránce Libor Šulák, který v květnu podepsal smlouvu v NHL s Detroitem. Jediným dalším krajánkem je jeden z debutantů, útočník David Kaše ze švédské Mory.



První starty v dresu národního týmu si mohou připsat také brankář Miroslav Svoboda s útočníky Miroslavem Indrákem, Davidem Stachem a Petrem Strakou z Plzně a obránce Petr Kalina s forvardem Dominikem Uherem ze Sparty.

Dále pak také gólman Patrik Bartošák z Vítkovic, zadáci Filip Pyrochta z Liberce, David Němeček z Mladé Boleslavi a útočníci Martin Hanzl z Litvínova, Jakub Herman z Olomouce, David Šťastný ze Zlína a Vojtěch Tomeček z Chomutova.

Ve výběru není žádný zástupce Kontinentální ligy, která v pondělí startuje sezonu. „Rozhodli jsme se na tuto akci vzít hráče, kteří by v budoucnu mohli atakovat úroveň mezinárodní scény. Rozhodli jsme se proto dát prostor dalším mladším klukům,“ uvedl Jandač na tiskové konferenci.

Nejvíce zkušeností z výběru má šestadvacetiletý útočník Richard Jarůšek z Hradce Králové, který má na kontě 18 startů za národní tým a představil se na loňském MS v Moskvě. Z ostatních osmi hráčů, kteří za reprezentaci už hráli, nikdo ještě nepřekročil desítku zápasů.

Celkem trio hokejistů, z toho dva debutanti, ale mají zkušenost z NHL. Shodou okolností se v ní všichni představili v sezoně 2014/15. Pětadvacetiletý útočník Petr Straka sehrál tři duely za Philadelphii a připsal si dvě asistence. V uplynulé sezoně nastupoval na farmě New Jersey v Albany v AHL a v létě se po osmiletém působení v zámoří vrátil do Plzně.

O rok mladší Uher nastoupil ve dvou duelech za Pittsburgh a loni zamířil do pražské Sparty. Stejně starý David Musil, který v reprezentaci debutoval v přípravě na letošní šampionát v Paříži, má na kontě v NHL čtyři duely za Edmonton a dvě asistence. V minulém ročníku syn bývalého obránce Františka Musila a vnuk útočníka Jaroslava Holíka hrál AHL za Bakersfield a Tucson, nyní posílil v extralize Třinec.

Český tým se sejde v Třinci v neděli večer a od pondělka bude ve Werk Areně trénovat. Ve středu v Třinci nastoupí proti Slovensku od 17:00, o den později se hraje ve stejný čas v Žilině odveta. V pátek ještě budou Jandačovi svěřenci v Třinci trénovat.