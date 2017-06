Obhajoba Stanley Cupu? Zakletí mohou zrušit hokejisté Pittsburghu

O rok dříve se Konstantinov podílel na triumfu Detroitu jako hráč, dopravní nehoda ho ale připoutala na kolečkové křeslo. Hořký příběh zatím poslední obhajoby slavného poháru z června 1998.

Pojďme k letošnímu finále. Pittsburghu po jednoznačném vítězství v pátém utkání chybí k zisku stříbrného poháru jediná výhra. Pokud by sérii s Nashvillem skutečně dotáhl do vítězného konce, stal by se prvním mužstvem po 19 letech, kterému by se povedla obhajoba.

Přitom v dřívějších dobách nebyly několikaleté hegemonie jednoho týmu ničím výjimečným. Ještě v 80. letech se čtyři roky po sobě radovali hráči New York Islanders, jejichž nadvládu vystřídala dynastie Edmontonu s Waynem Gretzkym.

Pokud byla na přelomu tisíciletí obhajoba ojedinělým jevem, po výluce v roce 2005 se taková představa stala ještě nedosažitelnější. NHL se rozhodla zavést platové stropy, aby rozpočty klubů nebyly tak diametrálně odlišné. Před tehdejší roční stávkou činila propast mezi nejbohatším Detroitem a nejchudším Nashvillem 56 milionů dolarů.

Liga si slibovala větší vyrovnanost a to samo o sobě příliš nenahrávalo potenciálním obhájcům. Vždyť hned v prvním finále nové éry se potkaly Carolina s Edmontonem, týmy, které do té doby rozhodně nepatřily k favoritům NHL.

Netrvalo dlouho a kluby se naučily soupisky stabilizovat. Ligová špička se ustálila a prvním, kdo měl na dosah obhajobu, byli znovu Red Wings. V roce 2008 porazili Pittsburgh v šesti zápasech, o rok později stanuli před stejným soupeřem. Čerstvý vůdce Sidney Crosby ale vrátil Penguins po 15 letech zpět na vrchol.

Silnou pozici si vybudovalo Chicago, kterému se povedlo zvítězit třikrát během šesti let. Obdobně úspěšné bylo také Los Angeles.

Čím vynikají současní Penguins?

Před patnácti lety si prošli krizí. Díky ní ale získali možnost draftu z atraktivních pozic a na těchto hráčích začali stavět. Pittsburské třicátníky Crosbyho, Malkina a Kessela doplňují mladá esa Guentzel, Murray a Rust. Přidejte pevnou ruku trenéra Sullivana a výsledkem bude mužstvo, kterému by dlouho nedosažitelná obhajoba slušela.