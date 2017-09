Třinečtí hokejisté omladili, ale nesleví z cíle být stále ve špičce

Sázka na mládí ale neznamená, že by Oceláři slevili ze svých cílů - nadále si přejí být v české špičce. Mnohé naznačí hned první zápas, v něm Třinečtí v pátek nastoupí v Brně proti mistrovské Kometě. „V minulých čtyřech letech jsme si vždy dávali za cíl dostat se nejméně do Ligy mistrů,“ uvedl viceprezident klubu Jan Czudek.

Do ní se probojují nejlepší dva týmy po základní části extraligy a pak finalisté vyřazovací části.

Třinecká NEJ * Nejvíce zápasů v extralize

Jiří Polanský - 791

Martin Adamský - 766

Tomáš Linhart - 747 * Nejvíce gólů v extralize

Jiří Polanský - 196

Martin Adamský - 188

Martin Růžička - 184 * Nejvíce zápasů za Oceláře

Jiří Polanský - 759

Martin Adamský - 388

Erik Hrňa - 322 * Nejvíce gólů za Třinec

Jiří Polanský - 191

Martin Růžička - 154

Martin Adamský - 118

Czudek upozornil, že snaha zabudovávat do mužstva více nadějných hokejistů bude také o trpělivosti. „Nemůžeme po jedné dvou chybách někoho hned vyřadit z kádru. Chceme každý rok přivést dva tři mladé kluky, ať v dohledné době alespoň polovičku týmu tvoří hráči, kteří prošli našimi mládežnickými výběry,“ dodal Jan Czudek.

S novou filozofií klubu souvisí i angažmá trenéra Václava Varadi. „Jednak tady působil jako hráč, byl asistentem kouče a vedl juniorku, s níž vybojoval titul,“ připomněl sportovní manažer Jan Peterek.

Z mladých hráčů se v přípravě nejvíce prosazovali vedle útočníka Davida Cinecialy, který už má extraligové zkušenosti, také obránce Marian Adámek a útočníci, bratři Michal a Ondřej Kovařčíkové.

Na svou šanci čekají také obránci Jan Bartko, Filip Haman a Jakub Matyáš, kteří se udrželi v extraligovém kádru.

Varaďa přiznal, že předpokládal, že v přípravě bude mít více mladíků. „Ale Jašek odešel do Liberce a další kluci se rozhodli jít do juniorské soutěže v zámoří,“ řekl Václav Varaďa. „Mladé kluky, kteří zůstali, se snažíme připravit tak, aby ustáli maximum zátěže. V přípravě se tak rovněž oni objevili ve všech situacích, v přesilovkách, oslabeních i v rozhodujících momentech zápasů. A popasovali se s tím velice dobře.“

Po minulé sezoně z Třince odešlo 17 hráčů, z těch, co hráli pravidelně, především Lukáš Galvas do Olomouce, Cory Kane do Kunlunu, David Nosek do Zlína a Tomáši Netíkovi skončilo hostování ze Sparty.

Naproti tomu na post brankářské trojky přišel Jan Strmeň z Chomutova), do obrany David Musil z Tucsonu Roadrunners a do útoku Tomáš Marcinko z Kunlunu. Z hostování se vrátili útočníci Vladimír Svačina (Liberec) a Jiří Polanský (EHC Olten).

Václav Varaďa si přeje, aby se Oceláři prezentovali agresivním napadáním, výborným bruslením a nasazením v osobních soubojích, aby blokovali střely. „Věřím, že si to hráči vzali za své, aspoň v přípravě to bylo vidět,“ podotkl Varaďa.

Je ještě něco, na čem by chtěl zapracovat? „Kluci byli zvyklí na nějakou hru a tu jsme nemohli celou překopat. Ale snažili jsme se změnit bránění před naší brankou i způsob rychlého otáčení. Se všemi změnami se popasovali dobře. Máme kvalitní tým, a pokud něco nebude fungovat, najdeme způsob, jak to napravit a změnit taktiku tak, abychom byli úspěšní.“

Novým kapitánem je Krajíček

Nově zvoleným kapitánem mužstva je obránce Lukáš Krajíček. Ač má spoustu zkušeností z NHL i KHL, v této roli je úplně poprvé.

„Je to pro mě obrovská čest,“ řekl Krajíček. „Vím, že s tím přichází velká zodpovědnost vůči týmu, ale jsem rád, že jsem dostal z kabiny takovou podporu. Budu se snažit dělat pro tým maximum.“

Tvrdí, že zase tolik se toho u něj nezmění. „Snažil jsem se být lídrem už v minulých sezonách,“ podotkl. „Navíc v naší šatně je řada dalších zkušených kluků, kteří mi budou pomáhat. Hokejově se pro mě nic nemění.“