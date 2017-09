My a mužstvo žoldáků? Tohle je odpověď! lebedí si chomutovský asistent

„Říkalo se, že jsme tým žoldáků, a tohle je jednoznačná odpověď. Stavíme mužstvo na charakteru, kluci ukazují, proč jsme si je vybrali,“ zářil Jan Šťastný, asistent chomutovského trenéra Růžičky.

Kometa proměnila aktivní nástup do zápasu ve vedoucí gól, odražený puk poslal do sítě Mallet. Piráti odpověděli v úvodu 2. třetiny, srovnal Sklenář. Domácí pak pokračovali v náporu, ale ve 34. minutě vyšel bleskový protiútok Sklenářovi, po jehož zpětné přihrávce přidal Huml druhý gól Pirátů. Vyrovnat se Brňanům podařilo až v závěru přesilovky při vyloučení Skokana. V 52. minutě stačil Laco jen vyrazit Krejčíkovu ránu, odražený puk pohotově vrátil do sítě Zaťovič.

V prodloužení Brňané nevyužili ani přesilovku při vyloučení Růžičky, a tak došlo na nájezdy. Kometa neproměnila ani jednu penaltu, z Pirátů se prosadil Michal Poletín a zařídil tak Chomutovu bod navíc.

„Prodloužení ukázalo, že má mužstvo charakter. A odměnou bylo, že jsme zvládli nájezdy. Ceníme si, že z horké půdy vezeme dva body. Tam, kde jsme, jsme i díky Janku Lacovi. Když se dostaneme pod tlak, zavře bránu,“ chválí chomutovskou oporu Šťastný. I obránce Juraj Valach velebí hvězdu v brance. „Je prostě vynikající, neskutečný. Hrozně nám pomáhá.“

A Chomutov i díky Lacovi dál překvapuje extraligu, za 5 kol nasbíral 13 bodů a drží neporazitelnost.

„Možná se od nás nic nečekalo, ale daří se nám. Dokud nám to jde, je potřeba sbírat body. A když přijde krize, musíme se rychle oklepat,“ říká bek Valach. Zápas v Brně si urostlý bek užil. „Těším se sem pokaždé. Lidi jsou tu úžasní, zpívají celou dobu, na moje angažmá tady rád vzpomínám,“ tvrdil Valach, jenž nastupoval za Kometu v sezoně 2011/12.

Výhry v Brně si 28letý obránce cení. „Říkali jsme si, že budou čekat, že budeme bránit, a chtěli jsme to změnit. První třetina byla z naší strany dobrá, ve druhé to byl zvláštní hokej. Pak nás drželi v pásmu, měli dost šancí, ale zápas jsme ubojovali naším způsobem.“

A také proto bude Chomutov i do pátečního domácího duelu s Vítkovicemi nastupovat jako lídr extraligy.