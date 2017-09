Dal první gól Jihlavy, tak bude platit. Parťáci mu vyměřili dva tisíce

Jiránek „popravil“ své V Mladé Boleslavi hraje od mládí. Ještě minulou sezonu si za ni střihl 15 zápasů v extralize, pak ale odešel na hostování do Jihlavy, které pomohl v baráži. Zůstal tu a teď Tomáš Jiránek v prodloužení rozhodl mač proti svému mateřskému klubu. "Takže budu muset zařídit nějakou svačinku," říkal útočník po zápase. "Každým zápasem se budeme v extralize učit. Nesmíme nic vypustit, protože jakmile polevíme, tak to soupeř hned potrestá. Tady se trestá všechno, ne jak v první lize."

Jak těžká premiéra to byla?

Byl to náročný zápas, ale to jsme čekali. Odrazili jsme se od posledního vyhraného přáteláku proti Zlínu. Takže jsme hráli důrazně, tvrdě a lidem se to muselo líbit. Chtěli jsme hlavně eliminovat, aby hráli u nás v pásmu, protože jsme věděli, že mají nebezpečné útočníky. Škoda, že jsme nezískali tři body, ale jsme rádi alespoň za ty dva.

Měli jste skvělý úvod, že?

Ano. Jen byla škoda, že když jsme dali na 2:0, tak jsme hned další střídání dostali na 2:1. Každý trenér opakuje, že lajna, co jde na led po vstřeleném gólu, to musí hlavně ubránit. Pak jsme pro změnu dali tyčku a v dalším střídání dostali na 2:2. To možná rozhodlo, že jsme nezískali tři body. Ale jinak kluci makali.

Ukázali jste, že na extraligu máte?

To jsme - myslím - dokázali i v přátelácích. Nedostávali jsme od nikoho žádné dardy. Ten poslední proti Zlínu nám zvedl sebevědomí a ukázal, že v extralize jsou to lidi jako my. Možná jsou v něčem šikovnější, možná jsme zase v něčem šikovnější my. Na ledě musíte mít trošku pokory, ale nesmíte se bát.

Co jste říkal na atmosféru? Nebylo vyprodáno, avšak přišlo přes pět tisíc diváků.

Lidi fandili, žije tím celé město. A to je dobře. Doufám, že v takovém počtu budou chodit dále a že dnes viděli, že jsme bojovali. Že jsme tou silou body urvat chtěli. Chtěli jsme vyhrát za tři body, ale dostali jsme před koncem v oslabení gól. Pak jsme to ale parádně sehráli v prodloužení. A jsme spokojení.