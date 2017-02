Kelímky na ledě, pískot. Vítězný gól Litoměřic v Budějovicích budil emoce

Je 56. minuta, stav 3:3. U modré čáry se napřahuje Luboš Rob na střelu, vzápětí puk zapadá za záda brankáře Kacetla. Domácí vedou pár minut před koncem nad Litoměřicemi 4:3, radost na střídačce i v hledišti je obrovská.

Střelec pak zvedá ruce a se vztyčeným ukazovákem točí nad hlavou, mává publiku. Má obrovskou radost. Aby také ne. Do zápasu se po těžkém zranění vrátil nejproduktivnější hráč Motoru po více než dvou měsících. A hned ve velkém stylu, kromě čtvrtého gólu si připsal 21letý útočník lídra první ligy i bod za asistenci.

„Na zápas jsem se těšil docela dost. Já jsem v podstatě tři měsíce pořádně nehrál. V prosinci jsem to chvíli zkoušel, ale to bylo takové hraní nehraní, protože mě to dost bolelo a omezovalo. Doufám, že už ve zdraví dohraju sezonu. Ale hlavní je týmový úspěch,“ zmínil Rob.

Cestu za úspěchem si ale hokejisté Budějovic v sobotu pořádně zkomplikovali. Alespoň v základní části. Litoměřice totiž na Robův gól zareagovaly v 60. minutě a bylo zase srovnáno. Hala ztichla. Jenže po necelé minutě hry v prodloužení hostující Karel Plášil poslal puk za Davida Gábu. Domácí téměř přestali hrát, protože se jim nelíbilo, že předtím rozhodčí nepískl soupeři ofsajd. Litoměřice Motor přehrály 5:4 v prodloužení.

„Tým, který chce minimálně do baráže, by si vedení neměl nechat utéct a hlavně vyhrát. To jsme nedokázali. K prodloužení nemělo vůbec dojít, takže sporný moment nemá cenu ani komentovat,“ litoval Rob. „Už jsem doufal, že vítězný gól bude ten od Mitche (Fillman) na 3:2. Samozřejmě, i když jsem dával na 4:3, myslel jsem si, že už to teď fakt zvládneme. Pak jsme ubránili oslabení, ale v power-play stejně inkasovali.“

Z výkonu Motoru i rozhodčích byli hned po zápase naštvaní nejen diváci. Když trojice sudích odcházela z ledu, zasypávali je kelímky od piva, pískalo se a také se nadávalo. Takhle vypjatý zápas se ještě v Budvar aréně letos nehrál.

Vhodná slova jen těžko volil i hlavní trenér Antonín Stavjaňa a hodně se zlobil na svůj tým. „Hráči si v hlavě nastavili, že to mají v kapse. Utápí se ve svém výkonu. Jsem velice rozčarovaný. Kdyby byli stejně nažhavení jako po inkriminované situaci i při hře pět na šest, tak jsme prodloužení vůbec hrát nemuseli. Nezlobte se na mě, jsem v emocích, bublá to ve mně,“ uzavřel Stavjaňa tiskovou konferenci.

Rob si však nemyslí, že by on i jeho spoluhráči Litoměřice v zápase podcenili. „Já jsem se na poslední zápasy jenom koukal z tribuny a vím, že to nebylo úplně ideální. Od začátku sezony až do nějakého 38. kola jsme doma vyhrávali celkem v klidu. Teď se o každý zápas rveme. Navíc Litoměřice jsou farma, takže mají kvalitní hráče z extraligy, kteří jim přišli vypomoct,“ zhodnotil útočník. „Vždycky jim tam puk na brankovišti nějak skákal a pokaždé z toho vyrovnali. Nás to samozřejmě mrzí, ale musíme jít do dalších zápasů s hlavou nahoře, vyhrát je a udržet si první místo,“ dodal Rob.

Trenéři Stavjaňa se Štrbou v sobotu díky Robovu návratu do zápasů obnovili elitní formaci. Na křídlech s útočníkem s číslem 71 na dresu hrají zase Ben Walker a Miloslav Čermák. Centr první formace se však po návratu do utkání necítil ještě v té správné formě.

„Abych řekl pravdu, tak můj výkon nebyl nejlepší, i když jsem trénoval nějaké dva tři týdny. Ve třetí třetině už jsem toho měl plné zuby,“ řekl Rob, pro kterého je ale dobrou zprávou, že s operovaným ramenem žádné problémy nejsou. „Dostal jsem do něj takové dva zátěžové testy a vydrželo, takže v pohodě. Ještě jsem chtěl stihnout nějaký zápas základní části, naskočit rovnou do play-off by bylo těžké,“ dodal.

V úterý hraje Motor dohrávané 35. kolo v Prostějově a odtud pak druhý den Jihočeši zamíří rovnou do Benátek nad Jizerou.