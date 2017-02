Sparťan Ihnačák opět jidášem. Přesto hradecké fanoušky bere

Spartě totiž stačil k výhře 2:1 jeden Ihnačákův gól a fanoušci ho nejen počastovali už v září použitým skandováním, ale nově také choreem, které znovu připomínalo Jidáše.

Ale stejně jako v září vzal jejich názor smířlivě. „Z ledu jsem to nepřečetl, ale od kluků jsem slyšel, co tam stálo. Pro mě to na tom transparentu nebylo nic hezkého, ale takový je život a hokej. V Hradci jsou neskuteční fanoušci, děsně vášniví do hokeje. Dávají do fandění úplně všechno,“ vypravoval jedenatřicetiletý útočník.

Soudě podle střeleckých statistik je nyní právě Hradec soupeřem, proti kterému se Ihnačákovi nejvíce daří. Avšak také třeba v předcházejícím utkání Sparty s Třincem zaznamenal čtyři body. „Hraju každý zápas stejně. Vždycky se snažím, co nejvíc to jde. A když to tam padne, jsem rád,“ uvedla loňská hradecká opora, která po minulé sezoně odmítla prodloužit smlouvu a dala přednost nabídce Sparty.

V jejím dresu se mu sice poměrně daří, ale v nabitém kádru není v kanadském bodování úplně nejvýš. „Bohužel jsem byl už třikrát zraněný. Tohle jsem ještě nikdy nezažil,“ vysvětluje, proč to tak je.

Z dosavadních dvaačtyřiceti zápasů Sparty jich vynechal devět, nejdelší pauza trvala skoro měsíc. „Teď se to snad konečně rovná. Zabere to čas, než zase přijde forma,“ očekává.