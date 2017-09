Dokázali jsme si, že se soupeři můžeme hrát, pochvaluje si Čachotský

Pětatřicetiletý útočník, který před týdnem na Spartě nastoupil ke svému jubilejnímu 200. utkání v nejvyšší soutěži, však v úvodních třech zápasech vyšel bodově naprázdno. Do statistik se poprvé zapsal až v pátečním duelu v Chomutově, kde dvěma asistencemi pomohl hostům k bodovému zisku. Ten byl o to překvapivější, že Piráti v úvodu soutěže byli stoprocentní.

„Když jsme tam jeli, brali bychom samozřejmě každý bod. Věděli jsme, že jsou první a že se jim daří,“ říká Čachotský. „Ale když jsme v průběhu zápasu otočili z 0:2 na 3:2, říkali jsme si, že těch bodů mohlo být i více,“ připouští rozporuplné pocity. „Musíme body sbírat. Z Chomutova máme jeden, doufám, že proti Zlínu jich uděláme víc,“ přál si jihlavský kapitán před včerejším duelem.

A to se Dukle skutečně povedlo. S Berany na vlastním ledě sehrála další vyrovnanou partii. A ve třetí třetině otočila z 0:2 na 3:2. Úvodním gólem a poté i asistencí u branky Filipa Semana se na tom podílel právě Tomáš Čachotský.

„Nemám moc rád řeči o tom, kdo je nebo není hratelnější soupeř,“ nechce Čachotský spekulovat o tom, jak moc důležitá nedělní bitva proti Zlínu pro Duklu byla. „Soupeře bych nijak nerozlišoval. To může být zajímavé pro novináře, ale já si to nemyslím. S každým se dá vyhrát a naopak s každým můžete prohrát.“

Čachotský si uvědomuje, že právě on je člověkem, od kterého se v Jihlavě čekají góly. Přesto po zápasech, ve kterých vyšel bodově naprázdno, nebyl nervózní.

„Samozřejmě jsem o tom věděl. Ale já jsem hlavně strašně rád, že náš mančaft má nějakou tvář. Hraje docela dobrý hokej, s ostatními soupeři vyrovnaný. To je základ,“ těší zkušeného forvarda.

„Jestli se teď někomu daří bodově víc, může přijít období, které bude mít hluché. A pak bude hrát někdo jiný,“ doufá jihlavskými fanoušky zbožňovaný „Čagy“. „Ale základ je v týmu. Já si opravdu myslím, že hrajeme docela dobře. Musí se to lidem líbit.“

Faktem zůstává, že podceňovaný outsider se zatím statečně drží. V úvodních pěti kolech se vyhnul jakémukoli debaklu, naopak trápí i favorizované celky.

„Jestli jsem to čekal? Nevím,“ usmívá se Čachotský. „My do každého zápasu jdeme s tím, že chceme vyhrát. Ať už proti nám stojí kdokoli,“ říká odhodlaně.

„Sílu soupeřů jsme moc neznali, hráli jsme jen proti třem, a tak bylo těžké odhadovat, co nás čeká,“ pokračuje. „Ale dokázali jsme si, že na to máme. Že s nimi můžeme hrát. A to je dobře,“ přiznává Čachotský. „Myslím, že si zjednáváme respekt.“