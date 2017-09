Konečně za tři body, oddechly si Vary. Pomohly přesilovky i vydařený úvod

Lepšího soupeře pro prolomení nuly v kolonce tříbodových výher si Energie přát nemohla. Horácká Slavia Třebíč přijela s nulou na kontě, a to po dvou domácích zápasech.

Hladkou výhru Západočechů řídila první útočná řada, jejíž hráči se postarali o tři góly. Poprvé v sezoně se prosadil Tomáš Rachůnek, který nasměroval Energii k vítězství. To Luboš Horký z Třebíče skóroval už potřetí, jeho tým však zůstal bez bodu.

Karlovým Varům se podařilo výborně vstoupit do všech třetin, čímž nedaly soupeři žádnou šanci. Nakonec se jim podařilo vstřelit pět branek, přičemž premiérovou soutěžní za A-tým si připsal navrátilec do sestavy Daniel Krejčí. Další přidali Rachůnek, Beránek, Barán a Podlipnik, slovinský obránce je se dvěma brankami a jednou asistencí nejproduktivnějším bekem týmu.

„Vstoupili jsme do utkání aktivně a podařilo se nám rychle vstřelit dvě branky. Tím jsme se uklidnili a do pohody se hodili i hráči, kterým to tolik nelepilo,“ pochvaloval si asistent karlovarského trenéra Tomáš Mariška.

Zlomem také byly karlovarské přesilovky, z pěti možností dvě využily. „V předchozích zápasech nám nešly přesilovky a teď jsme se dvakrát trefili. Dobrý úvod a branky v přesilovkách nás dostali do utkání a následně jsme byli lepším týmem,“ myslí si Mariška.

„V souboji s Frýdkem to tam příliš nepadalo, s Třebíčí jsme měli více štěstí. Hned první a druhou početní výhodu jsme využili, s tím jsme spokojení,“ přidal obránce Daniel Krejčí. Zápas tentokrát sledovalo o něco méně diváků než v prvním duelu s Frýdkem-Místkem, bylo jich 2250, o to více mohli litovat ti, co nepřišli.

„Jsem rád za tři body a chtěl bych poděkovat divákům, kteří, jak pevně věřím, nás budou podporovat i nadále,“ dodal asistent karlovarského trenéra Tomáš Mariška.

Obránce Daniel Krejčí si připsal první mistrovský start za Energii. Pětadvacetiletý bek v souboji s Horáckou Slavií nasbíral dva kanadské body za gól a asistenci.

„Hodně jsem si to užil, podali jsme dobrý výkon. Konečně jsme zvítězili za tři body a k tomu před domácím publikem,“ svěřil se Krejčí po utkání klubovému webu.