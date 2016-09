Zlín zase v úvodu extraligy prohrál. Zklamali jsme takticky, litoval kouč

Tři junioři. Šanci jako první dostal Chytil Filip Chytil v dresu Zlína. K týmu extraligových hokejistů PSG Zlín se připojil až v průběhu přípravy na ledě, teprve v pondělí mu bylo sedmnáct. Interní soutěž tří juniorů o místo v sestavě pro úvodní ostrý zápas s Brnem vyhrál překvapivě ten nejmladší z nich – Filip Chytil. „Moc jsem se těšil. Že je to moje extraligová premiéra, jsem si ani nepřipouštěl,“ říká Chytil, který nastoupil uprostřed čtvrté formace mezi Šťastným a Ondráčkem. Do kabiny zlínského áčka dostal pozvánku po srpnovém Memoriálu Ivana Hlinky, kde přispěl třemi góly ke druhému místu české osmnáctky. „Pomohlo mi to,“ ví Chytil. „Byl jeden z nejlepších v týmu. Přitom hrál na křídle, normálně je centr,“ podotýká kouč Zlína Rostislav Vlach. „Je odolný v osobních soubojích, zdatný bruslař,“ vypíchl jeho klady. Chytil dostal přednost před dvojicí Michal Gago – Jiří Karafiát. Při jejich dalším nasazování bude záležet na momentální formě. „Výkonnostně jsou na tom přibližně stejně. Chceme je vyzkoušet všechny tři,“ ujišťuje Vlach. Výhodou je, že jsou hokejově odlišní. „Gago je spíše silový hráč, dobrý bruslař, takže se hodí při napadání. Karafiát je technicky zdatný, umí číst hru. Ale musí přidat v bruslení,“ nabádá Vlach. Klub vidí v triu útočníků vítanou perspektivu. Od zavedení pravidla o povinném nasazování juniorů se do kádru dospělých začlenil napevno jen obránce Urbanec. „Je to pokračování naší filozofie zapojovat odchovance, pokud na to mají. A v dorostech jsou další jména, o kterých ještě uslyšíme,“ tvrdí generální manažer klubu Karel Adamík. Ve Zlíně nabízeli šanci rovněž talentovanému triu Buchta – Sirota – Werbik, jenže ti v juniorském věku odešli za oceán. „S agentem jsme přemýšleli také o zámoří, ale když jsem dostal smlouvu do áčka, neváhal jsem a podepsal,“ vysvětluje Karafiát, který cítí, že růst může i v české extralize. Podobně to vidí také Chytil s Gagem. (fop, žet)